Ashab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Kehf Suresi'nde geçen ve halk arasında 'Yedi Uyurlar Mağarası' olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası, ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Putlara tapmayı reddederek dönemin hükümdarından kaçıp sığındıkları mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilen 7 gencin hikâyesinin geçtiği yer olduğuna inanılan Ashab-ı Kehf Mağarası, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler mağaranın ilginç sarkıtları ve mistik havasını yakından görme şansı buluyor. 7 gencin uyuduğuna inanılan bölmeleri gezerek dua eden misafirler ibadetlerini ise mağaranın üst bölümündeki mescitte gerçekleştiriyor. İnançlarını yaşamak için dönemin hükümdarı Dakyanus'un zulmünden kaçan Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş'un sığındıkları bu mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilirken, köpekleri Kıtmir'in de bu süre zarfında gruba eşlik ettiğine inanılıyor. Ziyaretçiler, Kuran’ı Kerim’in tefsirinden mağara ile ilgili öğrendikleri bilgileri gelip yerinde görmek istediklerini belirterek, kutsal mekanların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın çeşitli kentleri ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde de Ashab-ı Kehf'e atfedilen mağaralar yer alıyor.