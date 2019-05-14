HABER

Ashab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Kehf Suresi'nde geçen ve halk arasında 'Yedi Uyurlar Mağarası' olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası, ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.

Ashab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Kehf Suresi'nde geçen ve halk arasında 'Yedi Uyurlar Mağarası' olarak bilinen Ashab-ı Kehf Mağarası, ramazan ayında ziyaretçi akınına uğruyor.
Putlara tapmayı reddederek dönemin hükümdarından kaçıp sığındıkları mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilen 7 gencin hikâyesinin geçtiği yer olduğuna inanılan Ashab-ı Kehf Mağarası, ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler mağaranın ilginç sarkıtları ve mistik havasını yakından görme şansı buluyor. 7 gencin uyuduğuna inanılan bölmeleri gezerek dua eden misafirler ibadetlerini ise mağaranın üst bölümündeki mescitte gerçekleştiriyor. İnançlarını yaşamak için dönemin hükümdarı Dakyanus'un zulmünden kaçan Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş'un sığındıkları bu mağarada 309 yıl uyudukları rivayet edilirken, köpekleri Kıtmir'in de bu süre zarfında gruba eşlik ettiğine inanılıyor. Ziyaretçiler, Kuran’ı Kerim’in tefsirinden mağara ile ilgili öğrendikleri bilgileri gelip yerinde görmek istediklerini belirterek, kutsal mekanların ziyaret edilmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın çeşitli kentleri ile Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinde de Ashab-ı Kehf'e atfedilen mağaralar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Ashab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisiAshab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisiAshab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisiAshab-ı Kehf Mağarası'na ramazan ilgisi

PARTNEREl ele geldilerEl ele geldiler
Altındağ çiçek açtıAltındağ çiçek açtı
Asma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlarAsma yaprağı ile aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

Sadaka paralarını çalıp içerde yemek yediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.