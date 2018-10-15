Ashley Graham'a eleştiri yağdı: Kilo veriyorsun ve...

Büyük beden model olarak adını duyuran Ashley Graham, günlerdir takipçilerinin eleştirisine maruz kalıyor... Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta kilo verdiği görülen modele 'Sen artık bizi temsil etmiyorsun' dediler.

'Artık bizi temsil etmiyorsun'

1 / 12 Büyük beden model denince ilk akla gelen kişi hiç kuşkusuz Ashley Graham…

2 / 12 Yıllar önce New York’a model olmaya gelen ama aldığı kilolar nedeniyle uzun süre iş bulamayan, hatta bağlı olduğu ajansların dahi ‘Kilo vermek zorundasın’ demesine rağmen bir türlü kilo veremeyen Graham olduğu gibi görünmeye karar verdi…

3 / 12 Bir anda öyle işlerde yer aldı ki, özellikle iç çamaşırı defilelerinde adeta büyük beden kadınlar tarafından ilah haline geldi. Beden olumlamaya her daim destek veren ve takdir gören Ashley Graham, maalesef geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

4 / 12 New York’ta Vogue Magazin dergisinin ‘Modanın Gücü’ adlı bir panele katılan ve zirve öncesi fotoğraf paylaşan Asley’nin paylaşımında, oldukça fazla kilo verdiği görülüyor.

5 / 12 Büyük beden modelinin bu halini görenler Graham’ı adeta eleştiri yağmuruna tuttu. “Senin olayın büyük beden olmandı” diyenlerin yanı sıra “Sen artık büyük model olarak bizi temsil etmiyorsun” diyenler de vardı.

6 / 12 Fazla kilo verdiği için suçlanan 30 yaşındaki Ashley Graham için ‘O da artık dış görünüşüne önem vermeye başladı”, “Harika görünüyorsun ama korkarım ki böyle kilo vermeye devam ettiğin sürece hiçbir ortamda kabul görmeyeceksin” yorumunda da bulundular. (Sözcü)

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