MAGAZİN

Ashley Graham'a eleştiri yağdı: Kilo veriyorsun ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Büyük beden moda kavramına yeni bir soluk getiren Ashley Graham, instagram'da paylaştığı fotoğrafla hayranları arasında tartışma başlattı.

Büyük beden model olarak adını duyuran Ashley Graham, günlerdir takipçilerinin eleştirisine maruz kalıyor...

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta kilo verdiği görülen modele 'Sen artık bizi temsil etmiyorsun' dediler.

'Artık bizi temsil etmiyorsun'

1 / 12

Büyük beden model denince ilk akla gelen kişi hiç kuşkusuz Ashley Graham…
2 / 12

Yıllar önce New York’a model olmaya gelen ama aldığı kilolar nedeniyle uzun süre iş bulamayan, hatta bağlı olduğu ajansların dahi ‘Kilo vermek zorundasın’ demesine rağmen bir türlü kilo veremeyen Graham olduğu gibi görünmeye karar verdi…
3 / 12

Bir anda öyle işlerde yer aldı ki, özellikle iç çamaşırı defilelerinde adeta büyük beden kadınlar tarafından ilah haline geldi. Beden olumlamaya her daim destek veren ve takdir gören Ashley Graham, maalesef geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
4 / 12

New York’ta Vogue Magazin dergisinin ‘Modanın Gücü’ adlı bir panele katılan ve zirve öncesi fotoğraf paylaşan Asley’nin paylaşımında, oldukça fazla kilo verdiği görülüyor.
5 / 12

Büyük beden modelinin bu halini görenler Graham’ı adeta eleştiri yağmuruna tuttu. “Senin olayın büyük beden olmandı” diyenlerin yanı sıra “Sen artık büyük model olarak bizi temsil etmiyorsun” diyenler de vardı.
6 / 12

Fazla kilo verdiği için suçlanan 30 yaşındaki Ashley Graham için ‘O da artık dış görünüşüne önem vermeye başladı”, “Harika görünüyorsun ama korkarım ki böyle kilo vermeye devam ettiğin sürece hiçbir ortamda kabul görmeyeceksin” yorumunda da bulundular. (Sözcü)
7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Ashley Graham instagram Ashley Graham kilo

En Çok Okunan Haberler

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün

Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!

Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Berkay'ın avukatı, Arda Turan için tutuklama talep etti!

Berkay'ın avukatı, Arda Turan için tutuklama talep etti!

Bahar Candan'ın çılgın dansı! 'Alkol kullanmış galiba'

Bahar Candan'ın çılgın dansı! 'Alkol kullanmış galiba'

Müge Anlı acı günü! Haberi canlı yayında verdi

Müge Anlı acı günü! Haberi canlı yayında verdi

Nurseli İdiz zor günleri geride bıraktı!

Nurseli İdiz zor günleri geride bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.