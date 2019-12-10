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Ashley Graham'a şemsiyeli koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

İlk bebeğine hamile olan model Ashley Graham, New York'ta konuk olduğu The Tonight Show Starring Jimmy Fallon adlı programa şemsiyeli korumalarla gitti.

Justin Ervin ile evli olan 32 yaşındaki Graham, soğuk havaya rağmen askılı bir elbise ve açık ayakkabılar giydi. Geleneksel hamile kıyafeti yerine dar bir kıyafet tercih eden Graham'ı yağan yağmurdan ellerinde şemsiye olan üç tane görevli korudu.

Stüdyo girişinde bekleyen hayranlarını kırmayan Graham, onlara imza dağıtıp hatıra pozları çektirdi. Graham daha sonra şemsiye taşıyan görevlilerle birlikte stüdyoya girdi.

'BEDENSEL OLUMLAMA' HAREKETİNİN ÖNCÜSÜ

Ashley Graham moda dünyasında sadece zayıf modellerin öne çıkmasına karşı duran "bedensel olumlama" akımının öncülerinden. Dünyada sadece zayıf kadınlar olmadığını moda dünyasının kıvrımlı kadınları da düşünmesi gerektiğini yüksek sesle dile getiren Graham, bu alanda bir akımın öncüsü haline geldi.

KIVRIMLI KADINLARA ÖZEL TASARIMLAR

Graham, kendisi gibi kıvrımlı kadınlar için iç çamaşırı ve plaj kostümleri de tasarlıyor aynı zamandı. Model, kısa bir süre sonra ilk kez anne olmaya hazırlanıyor.

Ashley Graham

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

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