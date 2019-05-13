Ashley Graham annesiyle tatilde! Instagram'ı salladı

Büyük beden model deyince akla ilk gelen isimlerden olan Ashley Graham bikinili pozlarıyla yine tüm dikkatlerini üstüne çekti.

Instagram'ı salladı

Moda dünyasında kelimenin tam anlamıyla yeni bir çığır açan büyük beden model Ashley Graham, Anneler Günü'nü annesiyle baş başa kutladı.

Annesini Meksika'nın ünlü tatil beldesi Tulum'a götüren Graham, keyifli vakit geçirdi.

Ünlü modelin plaj keyfi de objektiflere böyle yansıdı. Graham tatil anlarından paylaştığı cesur pozlarla yine Instagram'da takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.