MAGAZİN

Ashley Graham annesiyle tatilde! Instagram'ı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Bedensel pozitivizm akımının öncülerinden büyük beden model Ashley Graham Anneler Günü'nde annesiyle plajda olmayı tercih etti.

Büyük beden model deyince akla ilk gelen isimlerden olan Ashley Graham bikinili pozlarıyla yine tüm dikkatlerini üstüne çekti.

Instagram'ı salladı

Moda dünyasında kelimenin tam anlamıyla yeni bir çığır açan büyük beden model Ashley Graham, Anneler Günü'nü annesiyle baş başa kutladı.
Annesini Meksika'nın ünlü tatil beldesi Tulum'a götüren Graham, keyifli vakit geçirdi.
Ünlü modelin plaj keyfi de objektiflere böyle yansıdı. Graham tatil anlarından paylaştığı cesur pozlarla yine Instagram'da takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Tüm gün Meksika'da eğlenen anne-kız her anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
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