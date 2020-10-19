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Ashley Graham ayna karşısında çıplak pozuyla olay oldu

19.10.2020 09:35 | Son Güncelleme:
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Ashley Graham ayna karşısında çıplak pozuyla olay oldu

Büyük beden model Ashley Graham, anne olduktan sonra ilk kez geçtiğimiz günlerde podyuma döndü! Graham son olarak ise çıplak pozunu paylaşarak dikkat çekti.

Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Kısa süre önce podyumlara dönen Graham 11,5 milyondan fazla takipçisi için aynada selfie verdi.

Islak saçları ve ışıltılı makyajsız görünümüyle duştan yeni çıkıp giyinmeden ayna karşısına geçen Graham çıplak pozuyla olal oldu.

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Graham, banyosunda verdiği pozun yanı sıra pelvik kemiğinin hemen üzerinde duran küçük Akrep dövmesini de takipçilerine gösterdi. Takipçilerinden tam not alan Graham'a gerçek bedenleri normalleştirdiği için teşekkür mesajı yağdı.

Yüzlerce takipçi, 'Çıplak güzel kız' yorumunda bulundu.

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