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Ashley Graham'dan duş paylaşımı! Koltuk altı kıllarını gösterdi

21.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki model Ashley Graham, küvette iç çamaşırlarıyla kıvrımlarını sergileyince yine gündem oldu.

Ashley Graham'dan duş paylaşımı! Koltuk altı kıllarını gösterdi

Dünyanın en alımlı büyük beden modellerinden olan Ashley Graham, diğer kızlardan hiç bir farkı olmadığını gösterdi. Ashley, son dönemde popüler olan küvette poz verme olayına yeni bir soluk getirdi.

Ten rengi iç çamaşırlarıyla ve başındaki havlusuyla küvette ayakta durarak poz veren Graham kıvrımlarını sergiledi.

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Ünlü isim paylaşımında 'kafamdaki her duş şakasını yaşadım ve bunun yerine bu başlığa indi' yazdı.

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Ashley Graham, koltuk altı kıllarını da sergilemekten geri kalmadı. Graham'ın takipçilerinin bir kısmı bu halini iğrenç bulsa da bir kısmı ise bunun kendi seçimi olduğunu düşünüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham Instagram
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