MAGAZİN

Ashley Graham'dan olay çekim

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 10:45 | Son Güncelleme

Büyük beden mankenlerin neredeyse Kraliçesi haline gelen Ashley Graham seksi poz vermekten asla vazgeçmiyor

Beden olumlama dendiğinde akla gelen ilk isim Ashley Graham oluyor. 30 yaşındaki seksi model, Instagram üzerinden paylaştığı video ile büyüledi

Cesaret onun göbek adı

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Büyük beden model Ashley Graham, adından nasıl söz ettireceğini, sosyal medyada nasıl beğenileceğini çok iyi biliyor.
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Hafta başında paylaştığı video ile hayranlarını mest eden Graham, hayal gücüne yine pek yer bırakmadı.
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Göğüslerinin neredeyse açık olduğu beyaz bikini üstü ve tanga bikini altıyla görünen 29 yaşındaki model, üzerine kovayla su dökülürken adeta kendinden geçti.
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Takipçilerine de sık sık spor yapmalarını öneren model her fırsatta kilo vermek için değil sağlık için egzersiz yaptığını ifade ediyor.
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Ashley Graham ardından yaptığı paylaşımlarda ''Bir egzersiz videosu yayınladığım zaman hep benzer yorumlar alıyorum: ''Asla zayıf olamayacaksın!'', ''Uğraşmayı bırak.'', ''Çok spor yaparsan sıska olursun'' gibi…
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Ashley, ''İnsanların çoğu zayıflamak için spor yapıyor. Ben sağlık ve kendimi daha iyi hissetmek için spor yapmayı tercih ediyorum'' dedi.
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Ashley Graham büyükbeden model

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