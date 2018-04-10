Ashley Graham'dan olay çekim

Beden olumlama dendiğinde akla gelen ilk isim Ashley Graham oluyor. 30 yaşındaki seksi model, Instagram üzerinden paylaştığı video ile büyüledi
Cesaret onun göbek adı
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Büyük beden model Ashley Graham, adından nasıl söz ettireceğini, sosyal medyada nasıl beğenileceğini çok iyi biliyor.
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Hafta başında paylaştığı video ile hayranlarını mest eden Graham, hayal gücüne yine pek yer bırakmadı.
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Göğüslerinin neredeyse açık olduğu beyaz bikini üstü ve tanga bikini altıyla görünen 29 yaşındaki model, üzerine kovayla su dökülürken adeta kendinden geçti.
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Takipçilerine de sık sık spor yapmalarını öneren model her fırsatta kilo vermek için değil sağlık için egzersiz yaptığını ifade ediyor.
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Ashley Graham ardından yaptığı paylaşımlarda ''Bir egzersiz videosu yayınladığım zaman hep benzer yorumlar alıyorum: ''Asla zayıf olamayacaksın!'', ''Uğraşmayı bırak.'', ''Çok spor yaparsan sıska olursun'' gibi…
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Ashley, ''İnsanların çoğu zayıflamak için spor yapıyor. Ben sağlık ve kendimi daha iyi hissetmek için spor yapmayı tercih ediyorum'' dedi.
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