Ashley Graham eleştirilere kulak tıkıyor

Büyük beden mankeni olarak şöhrete kavuşan ABD'li manken Ashley Graham son haliyle olay oldu! Fazla kilolarıyla konuşulan ünlü yıldız son görüntüsüyle herkese parmak ısırttı.

Hem zayıfladı hem sıkılaştı

1 / 13 Sports Illustrated'a bikiniyle kapak pozu veren ilk büyük beden model olan Graham, önceki akşam New York'ta görüntülendi.

2 / 13 Üzerinde spor kıyafetleriyle yürüyüş yapan Graham evine dönerken objektiflere takıldı

3 / 13 Bir süre fotoğrafçılarla sohbet edip onlara poz veren model, daha sonra yaşadığı apartmana girerek dairesine çıktı.

4 / 13 Ashley Graham'ın son dönemde kilo verdiği geçen haftalarda katıldığı bir etkinlikte çarpıcı şekilde gözler önüne serilmişti. Bu yüzden bazı hayranlarının tepkisini çeken model, özel eğitmeni eşliğinde düzenli olarak spor yapıyor.

5 / 13 Büyük beden modeller arasında en çok para kazanan ve en çok tanınan isim olan Graham'ın incelme kararı hayranları arasında pek de iyi karşılanmadı.

6 / 13 Graham'ın hayranları ikiye bölündü ve bir kısım hayranı kendisinin ilham olduğu insanları kandırdığını ifade etti.

7 / 13 Graham'ın eski fotoğraflarına kıyasla çok kilo verdiğini söyleyen takipçileri, "Senin olayın büyük beden olmandı" yorumunda bulundu.

8 / 13 30 yaşındaki modeli destekleyenler ise "İstediğini yapabilirsin" dedi.

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13