Ashley Graham hamile olduğunu açıkladı

31 yaşındaki büyük beden model Ashley Graham, Instagram hesabından müjdeli haberi duyurdu. 9 yıllık eşi Justin Ervin'in paylaştığı fotoğrafta gülücükler saçan Graham, sevenlerine hamile olduğunu duyurdu.

Graham kendi hesabından paylaştığı bir videonun altına şu notu düştü:

"9 yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyadaki en sevdiğim kişi ile harika bir yolculuk oldu! Bugün, büyüyen ailemizi kutlarken, çok mutlu, minnettar ve heyecanlı hissediyoruz! Mutlu yıldönümleri!"

Kıvrımlı fiziği ve modelliğini yaptığı tasarım mayolarla büyük beğeni toplayan Graham, eşi Justin Ervin ile sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapıyor. Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel modelin paylaşımları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

'SORUN OLUNCA SEKS YAPIYORUZ'

Graham daha önce mutlu evliliğin sırrının seks olduğunu ifade etmiş ve şunları söylemişti:

"Her zaman seks yapın. O an öyle hissetmeseniz bile, sadece seks yapın. Seks yapmadığımız zamanlarda birbirimize aksi davrandığımızı fark ettim. Eşim ve ben bir sorun olduğunda 'haydi seks yapalım' diyoruz ve sonrasında bakıyoruz ki o harika halimize geri dönmüşüz."