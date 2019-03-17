Ashley Graham kendine göre bikini bulamayınca...

Uzun süredir moda dünyasında hüküm süren "sıfır beden" , "zayıf güzeldir" akımlarına karşı duruşuyla tanınan büyük beden model Ashley Graham, plaj giyimi tasarımcılığına yönelmesinin nedenini açıkladı.

31 yaşındaki Graham, piyasada kendi bedenine uygun, yeterince "seksi ve destekleyici" bikini, mayo ya da diğer plaj giysileri bulamadığı için tasarım yapmaya karar verdiğini belirtti.

Kendisine bir firmadan gelen teklifi değerlendiren Graham son üç yıldır, kıvrımlı kadınlara yönelik plaj giyimi ve iç çamaşırı koleksiyonları tasarlıyor.

Vogue dergisinin Avustralya edisyonuna konuşan Ashley Graham, son yıllarda giderek yükselen "bedensel pozitivizm" akımına rağmen, hala podyumda ve özellikle de lüks giyim konusunda bedensel ayrımcılık anlayışının baskın olduğunu ileri sürdü.



