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Ashley Graham kıvrımlarıyla barışık! İşte tavsiyesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 09:53 | Son Güncelleme

Beden olumlama aktivisti ve büyük beden model Ashley Graham son döneme damga vuruyor. Sıfır beden ezberini bozan Ashley Graham kendini nasıl motive ediyor?

Son dönemde zayıf modellerin podyumdaki ve katalog çekimlerindeki tahtını sallayıp ele geçiren büyük beden model Ashley Graham, kendini nasıl motive ettiğini anlattı.

Güzellik yarışmalarının da en gözdesi

Yaklaşık 20 yıldır süs tavuğu yetiştiriciliği yaptığını belirten Göksel Bayrak, "Neredeyse Türkiye’ye gelmiş bütün ırklar benim elimden geldi geçti ama benim 15 yıldır beslemekten vazgeçemediğim ‘rahibe fizan’ tavuk cinsi olmuştur. İlk olarak çok sakin mizaçlı hayvanlar.
Bir de kümesime gelen ziyaretçilerin ilk görüşte aşık oldukları, vuruldukları şey siyah ve beyaz oluşu, tepe görünümünün çok farklı oluşu ve siyahın içinde hiç beyaz, beyazın içinde de hiç siyah tüyün olmayışı. Bu durum aynı zamanda beni de rahibe fizanlara aşık ediyor" dedi.

'ÜREMESİ ZOR BİR CİNS'

'ÜREMESİ ZOR BİR CİNS'
Rahibe fizanın üremesi zor bir cins olduğunu belirten Bayrak, "Bakım şartlarına göre yılda 100 ila 150 yumurta yapabiliyor. Tepeli ırklarda eşleme ile ilgili sorun olduğu için üretim biraz zor. Normal ırklardan ortalama 150 yumurtanın 120’sini yetişkin hale getirebiliyorsanız, ‘rahibe fizan’ tavuğundan ancak 30’unu yetişkin hale getirebiliyorsanız büyük bir başarı" dedi.

HOLLANDA VE İNGİLTERE RAHİBE FİZANI

HOLLANDA VE İNGİLTERE RAHİBE FİZANI
Türkiye’de rahibe fizan cinsinin 2 kökeni olduğunu söyleyen Bayrak, "Biri Hollanda rahibe fizanı, diğeri de İngiltere. Kökeni İngiltere olan rahibe fizanlar benmkilere göre biraz daha büyük ve yumurta sayıları daha fazladır. Benim yetiştirdiklerim ise Hollanda kökenli dediğimiz, kısa bacak olarak bilinen cinstir. Rahibe fizan tavuk ve horoz çiftinin fiyatı bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

GÜZELLİK YARIŞMALARININ GÖZDESİ

GÜZELLİK YARIŞMALARININ GÖZDESİ
Rahibe fizan cinsinin 15 yıldır koleksiyonunda olduğunu belirten Bayrak, "Rahibe fizan cinsi hobi tavukçuluğunun son zamanlarda parlayan yıldızıdır. Üretimi çok zor olduğu için insanlar rahibe fizan cinsi beslemekten çok çabuk vazgeçiyor. Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu güzellik yarışmalarında diğer ırklardan ortalama 300’er tavuk veya horoz katılıyorsa, rahibe fizan cinsinde katılanların sayısı iki elin parmağını geçmez" dedi. (DHA)
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Ashley Graham Ashley Graham seksi

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