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Ashley Graham markette oğlunun bezini değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Yaklaşık altı hafta önce doğum yapan Ashley Graham, oğlu doğduğundan bu yana her şeyi sosyal medyada yaşıyor. Emzirirken, süt sağarken paylaşımlar yapan büyük beden model şimdi de bir markette bez değiştirirken paylaşım yaptı...

Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, altı hafta önce oğlu Isacc’ı kucağına aldı. Doğum yaptığı günden bu yana, neredeyse her anını sosyal medyada paylaşan Graham, oğlunu emzirirken, sokakta süt sağarken ya da yatakta göğüsleri açık bir şekilde uyurken çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Tabii onun bu rahatlığı bir çok kişi tarafından takdir görse de eleştirenler de bir hayli fazla. Ashley de destek mesajlarından güç almış olsa gerek, son olarak bir markette oğlunun kakalı bezini değiştirirken çekilen fotoğrafını paylaştı.

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Ashley, yolculuk esnasında süt sağarken çekilen videosunu da paylaşmıştı.

Şaşkın bakışlar altında, yere serdiği bezin üzerinde oğlunun bezini değiştiren Ashley, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın altına “Şükürler olsun ki, bez değiştirme örtüsünü çantaya koymuştum” dedi…

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Ashley Graham

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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham, bez değiştirme,

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