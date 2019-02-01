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Ashley Graham mutlu evliliğin sırrını verdi: Seks

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.02.2019 10:04 | Son Güncelleme

Büyük beden model Ashley Graham mutlu evliliğin sırrını paylaştı. Graham yaptığı samimi açıklamalarla olay oldu.

Ashley Graham ve eşi Justin Ervin evliliklerinin 9. senesindeler.

Bir dergiye verdiği röportajda Ashley Graham mutlu evliliğinin sırrını paylaşıyor: Seks yapın

Açık ve net konuştu

Büyük beden model Ashley Graham mutlu evliliğin sırrını veriyor.
Graham açıklamasında "“Her zaman seks yapın. O an öyle hissetmeseniz bile, sadece seks yapın. Seks yapmadığımız zamanlarda birbirimize aksi davrandığımızı fark ettim. Eşim ve ben bir sorun olduğunda 'haydi seks yapalım' diyoruz ve sonrasında bakıyoruz ki o harika halimize geri dönmüşüz."
Eşiyle seks yapmak için evliliği beklediğini belirten Graham ekliyor: “Bir dostluğumuz vardı ve bizim için önemli olan iletişimi, güveni arttırmaktı. Elbette cinsel olarak da birbirimize ilgi duyuyorduk ama bunu ağırdan almaya karar vermiştik.
'Onunla seks nasıl olacak?' diye endişelenmedim. Bundan çok daha fazlasına odaklanmıştım: Ona güveniyor muyum, Hayatımın geri kalanında birlikte olmak istediğim kişi o mu, gibi."
Graham 2017'de yaptığı bir röportajda ise eşi ile kilisede gönüllüyken tanıştıklarını, eşiyle tanışmadan önce ise erkeklerle sağlıklı ilişkiler kurmadığını belirterek o zamanki durumu şu cümleyle özetlemişti: “New York'un yarısı ile yattım."
Bu nedenle Ervin ile olan ilişkisinde cinselliği yavaş bir şekilde ilerletmenin cazibeyi arttırdığına inandığını söylemişti.
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