Ashley Graham seksi pozuyla ilgili itirafıyla dikkat çekti

“No Filter With Naomi” (Naomi ile Filtresiz) adlı yeni bir Youtube serisinde, Naomi Campbell, yeni anne olan Ashley Graham ile bir sohbet gerçekleştirdi. Modellik ve hayata dair gibi konuşan Campbell ve Graham, Ashley Graham’ın ilk modellik yıllarını ve eleştirilen Sports Illustrated kapağından bahsetti.

Graham modellik tarihine geçtiği çekimi, “Acemiydim ama muhteşem bir fotoğraf çekimi oldu, çok güzel fotoğraflar çekildi ve kapak oldum” ifadeleriyle anlattı.

Graham konu hakkında, “Başka bir model kapak olduğum için mutlu değildi. Benim çok büyük olduğumu ve benim gibi kadınların kapak olmaması gerektiğini söyledi” dedi.

Büyük beden çekimlerinde eleştirilen Graham'a Campbell, “Seni şimdi de korurum çünkü o kişinin bunları demeye hakkı yoktu. Şimdi senin zamanın” diyerek ünlü modeli yeniden savundu.

Ünlü model 2010 yılında film yönetmeni Justin Ervin ile evlendi. Graham geçtiğimiz ocak ayında anne oldu.



