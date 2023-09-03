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  4. Ashley Roberts minicik bikinisiyle dans edince... Neredeyse frikik veriyordu

Ashley Roberts minicik bikinisiyle dans edince... Neredeyse frikik veriyordu

03.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2003’te kurulan, yıllar geçtikçe birer birer üyelerini kaybederek 2010 yılında tamamen dağılan The Pussycat Dolls grubu üyelerinden Ashley Roberts minik bikinisiyle dans edince olay oldu.

Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts ve Kimberly Wyatt'dan oluşan The Pussycat Dolls, altı kişilik bir Amerikan R&B/Dans kız grubu üyesi Roberts sosyal medyayı salladı.

Çeşitli yerlerde dans ederek sosyal medyada paylaşan Ashley Roberts son olarak minik bikinisiyle dans edince olay oldu.

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Deniz kenarındaki anlarını "Biraz şov yaptım" diyerek paylaşan yıldızın neredeyse frikik verecek görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

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Ashley Roberts'ı görenler "O bikiniyle bu ne cesaret", "Resmen frikik ucundan dönmüş" yorumlarında bulundu.

Ashley Roberts'ı takip edenler bu tarz paylaşımlara çok alışık. Çünkü ünlü isim sık sık benzer paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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