Ashley Roberts minicik bikinisiyle dans edince... Neredeyse frikik veriyordu

Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Melody Thornton, Jessica Sutta, Ashley Roberts ve Kimberly Wyatt'dan oluşan The Pussycat Dolls, altı kişilik bir Amerikan R&B/Dans kız grubu üyesi Roberts sosyal medyayı salladı.

Çeşitli yerlerde dans ederek sosyal medyada paylaşan Ashley Roberts son olarak minik bikinisiyle dans edince olay oldu.

Deniz kenarındaki anlarını "Biraz şov yaptım" diyerek paylaşan yıldızın neredeyse frikik verecek görüntüsü sosyal medyada olay oldu.



Ashley Roberts'ı görenler "O bikiniyle bu ne cesaret", "Resmen frikik ucundan dönmüş" yorumlarında bulundu.

Ashley Roberts'ı takip edenler bu tarz paylaşımlara çok alışık. Çünkü ünlü isim sık sık benzer paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

