"Aşı 6 Ay Sonra Bile Yüzde 91 Etkili"

Pfizer ve BioNTech, ortak geliştirdikleri Corona virüsü aşısının hastalığı önlemede yüzde 91 etkili olduğunu açıkladı. Yeni etkinlik oranı, son altı ayda aşı olanlarla ilgili verilere dayandırıldı.

İki firma ayrıca, virüsün yeni bir türünün yaygın olduğu Güney Afrika’daki deneyde, aşının 800 katılımcı arasında hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Aşının genel etkinlik oranı Kasım ayında yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Ancak 44 bin katılımcıyla gerçekleştirilen deneyden elde edilen sonuç, dünyanın farklı noktalarında virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasından önceydi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, açıklanan yeni oranın, en 6 aydır araştırmaya dahil edilen, aşının iki dozunu da tamamlamış 12 binden fazla kişiyi kapsadığını söyledi. Bourla ayrıca şu an acil durum onayıyla kullanımda olan aşının tam onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurmaya hazır olduklarına da vurguladı.

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin de açıklamasında, elde edilen güncel verilerin bu aşının mevcut varyantlar karşısında da etkili olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Şahin, bunun “sürü bağışıklığının kazanılması ve pandeminin küresel çapta sonlandırılması açısından kritik bir etken” olduğunun altını çizdi.