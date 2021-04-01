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"Aşı 6 Ay Sonra Bile Yüzde 91 Etkili"

01.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pfizer ve BioNTech, ortak geliştirdikleri Corona virüsü aşısının hastalığı önlemede yüzde 91 etkili olduğunu açıkladı. Yeni etkinlik oranı, son altı ayda aşı olanlarla ilgili verilere dayandırıldı

Pfizer ve BioNTech, ortak geliştirdikleri Corona virüsü aşısının hastalığı önlemede yüzde 91 etkili olduğunu açıkladı. Yeni etkinlik oranı, son altı ayda aşı olanlarla ilgili verilere dayandırıldı.

İki firma ayrıca, virüsün yeni bir türünün yaygın olduğu Güney Afrika’daki deneyde, aşının 800 katılımcı arasında hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Aşının genel etkinlik oranı Kasım ayında yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Ancak 44 bin katılımcıyla gerçekleştirilen deneyden elde edilen sonuç, dünyanın farklı noktalarında virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasından önceydi.

Pfizer CEO’su Albert Bourla, açıklanan yeni oranın, en 6 aydır araştırmaya dahil edilen, aşının iki dozunu da tamamlamış 12 binden fazla kişiyi kapsadığını söyledi. Bourla ayrıca şu an acil durum onayıyla kullanımda olan aşının tam onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurmaya hazır olduklarına da vurguladı.

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin de açıklamasında, elde edilen güncel verilerin bu aşının mevcut varyantlar karşısında da etkili olduğunun göstergesi olduğunu söyledi. Şahin, bunun “sürü bağışıklığının kazanılması ve pandeminin küresel çapta sonlandırılması açısından kritik bir etken” olduğunun altını çizdi.

Aşının, virüs kaynaklı ağır enfeksiyonu önlemedeki etkililik oranı ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kriterlerine göre yüzde 100, FDA’e göre ise yüzde 95,3.

Aşının ikinci dozunun ardından 6 ay boyunca gözlemlenen katılımcılarda, sağlığı tehdit eden herhangi bir ciddi yan etkiye de rastlanmadığını söyleyen Pfizer ve BioNTech yetkililerine göre etkinlik oranında yaş, ırk, cinsiyet ya da etnisiteye göre farklılıklar da bulunmadı.

Uzmanlar Güney Afrika ve Brezilya’da tespit edilen yeni varyantların kullanımda olan aşılara dirençli çıkabileceğinden endişeli. Güney Afrika’da rastlanan yeni varyant, Amerika’da da 25 eyalet ve bölgede 300’den fazla vakada tespit edildi.

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