Aşı araştırması: Kadınlar dört kat daha fazla yan etki gösteriyor!

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan araştırmaya göre, Covid-19 aşısından olumsuz etkiler bildirenlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bildirildi.

Yaklaşık 7 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne Covid-19 aşısı olduktan sonra baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi semptomlar da dahil olmak üzere yan etki bildiren kişilerin yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu belirtildi.

Aşının ilk bir ayı baz alınarak yapılan çalışmada, 13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyondan fazla kişinin verileri analiz edildi.

13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyon 794 bin 904 kişiden 8 milyon 436 bin 863’ünün kadın olduğu bildirilirken bu miktar aşı olanların yüzde 61,2’sinin kadın hasta olduğunu gösterdi.

Pennsylvania Eyalet Koleji'nde Moderna Covid-19 aşısı almış bir tıp teknisyeni olan Shelly Kendeffy, The New York Times'a, aşıyı aldıktan hemen sonra kendini iyi hissettiğini söyledi.

‘ÇEVREMDE AŞI OLANLARIN TAMAMI YAN ETKİ GÖSTERDİ’

Ancak öğleden sonra Kendeffy, "Dişlerim takırdıyordu, ama terliyordum. Terden sırılsıklam olmuştum ama çok üşüyordum" dedi. Çevresindeki yedi kadın meslektaşından altısında benzer semptomları gösterdiğini belirten Kendeffy, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk gibi semptomlar yaşadıklarını, hiçbir semptom göstermeyen yedinci kişinin ise gece kusması yaşadığını bildirdi.