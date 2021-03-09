HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aşı araştırması: Kadınlar dört kat daha fazla yan etki gösteriyor!

Aşı araştırması: Kadınlar dört kat daha fazla yan etki gösteriyor!

09.03.2021 14:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşı araştırması: Kadınlar dört kat daha fazla yan etki gösteriyor!

ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmaya göre, Covid-19 aşısına yan etkiler bildirenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturduğu açıklandı. Aşı olan yaklaşık 13 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada yaklaşık 7 bin kişinin yan etki gösterdiği ve bu kişilerin yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu belirtildi.

ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan araştırmaya göre, Covid-19 aşısından olumsuz etkiler bildirenlerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bildirildi.

Yaklaşık 7 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne Covid-19 aşısı olduktan sonra baş ağrısı, yorgunluk ve baş dönmesi gibi semptomlar da dahil olmak üzere yan etki bildiren kişilerin yüzde 80’ini kadınların oluşturduğu belirtildi.

Aşının ilk bir ayı baz alınarak yapılan çalışmada, 13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyondan fazla kişinin verileri analiz edildi.

13 Ocak itibarıyla aşı olan 13 milyon 794 bin 904 kişiden 8 milyon 436 bin 863’ünün kadın olduğu bildirilirken bu miktar aşı olanların yüzde 61,2’sinin kadın hasta olduğunu gösterdi.

Pennsylvania Eyalet Koleji'nde Moderna Covid-19 aşısı almış bir tıp teknisyeni olan Shelly Kendeffy, The New York Times'a, aşıyı aldıktan hemen sonra kendini iyi hissettiğini söyledi.

‘ÇEVREMDE AŞI OLANLARIN TAMAMI YAN ETKİ GÖSTERDİ’

Ancak öğleden sonra Kendeffy, "Dişlerim takırdıyordu, ama terliyordum. Terden sırılsıklam olmuştum ama çok üşüyordum" dedi. Çevresindeki yedi kadın meslektaşından altısında benzer semptomları gösterdiğini belirten Kendeffy, vücut ağrıları, titreme ve yorgunluk gibi semptomlar yaşadıklarını, hiçbir semptom göstermeyen yedinci kişinin ise gece kusması yaşadığını bildirdi.

‘ERKEK MESLEKTAŞLARIMIN YARISI SORUN YAŞAMADI’

Çevresinde aşı olan sekiz erkek meslektaşından birinin genel ağrı hissettiğini, birinin baş ağrısı yaşadığını, ikisinin ise yorgunluk şikayeti olduğunu bildiren Kendeffy, dört erkek meslektaşının hiçbir sorun yaşamadığını aktardı.

2009’DAKİ GRİP SALGININDA DA KADINLAR DAHA FAZLA YAN ETKİ GÖSTERMİŞTİ

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda mikrobiyolog ve immünolog olan Sabra Klein, The New York Times'a, "Covid-19 aşısı sonrası yaşanan yan etkilere dair cinsiyet farklılığının diğer aşıların geçmiş raporlarıyla tamamen tutarlı olduğu" göz önüne alındığında "hiç şaşırmadığını" söyledi.

2013 yılında, bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, yetişkin kadınların 2009’da yaşanan grip salgınında grip aşısı olduklarında erkeklerden daha fazla yan etki gösterdiğini bildirmişti.

‘BAĞIŞIKLIĞIN GÖSTERGESİ’

The New York Times'a verdiği demeçte Sabra Klein, kadınların yüksek miktarda yan etki göstermesine rağmen aşının etkileri sebebiyle endişelenmemeleri gerektiğini söylerken, “Çok sağlam bir bağışıklık tepkisi oluşturuyorlar. Bu yan etkiler sonucunda muhtemelen Covid-19’dan korunuyor olacaklar” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
'Aşı, Brezilya mutasyonuna karşı etkili''Aşı, Brezilya mutasyonuna karşı etkili'
Öğle namazı nasıl kılınır?Öğle namazı nasıl kılınır?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili Çamlı'nın Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

NASA'dan çok önemli Salda Gölü açıklaması

NASA'dan çok önemli Salda Gölü açıklaması

Gökyüzünde korku dolu anlar! Balonda dengesini kaybedince...

Eğlenmek isterken canından oluyordu! Gökyüzünde korku dolu anlar

'Aşı, Brezilya mutasyonuna karşı etkili'

'Aşı, Brezilya mutasyonuna karşı etkili'

'Türkiye, Altay tankının motor üretimi için Güney Kore ile anlaştı'

'Türkiye, Altay tankının motor üretimi için Güney Kore ile anlaştı'

Biden’ın köpeği Major Beyaz Saray'ı birbirine kattı

Biden’ın köpeği Major Beyaz Saray'ı birbirine kattı

Gürcistan’da din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

Din adamları ile cemaat arasında arbede: Ahşap balkon çöktü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.