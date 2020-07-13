Aşı belgeseli 3. bölüm: Koronavirüs aşısı nasıl üretilecek? Nasıl dağıtılacak?
Aşı belgeseli 3. bölüm: Koronavirüs aşısı nasıl üretilecek? Nasıl dağıtılacak?
13.07.2020 21:35 |
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COVID-19 salgınına karşı aşı üretme yarışı sürüyor. Aşının insanlar üzerinde denemelerinin başladığına, kısa zamanda üretileceğine dair haberlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar gerçekçi? COVID-19 aşısına dair ne gibi bir beklenti içinde olmalıyız? Aşı belgeselimizin üçüncü ve son bölümünde konunun uzmanlarına sorduk.
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