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Aşı belgeseli 3. bölüm: Koronavirüs aşısı nasıl üretilecek? Nasıl dağıtılacak?

13.07.2020 21:35 | Son Güncelleme

COVID-19 salgınına karşı aşı üretme yarışı sürüyor. Aşının insanlar üzerinde denemelerinin başladığına, kısa zamanda üretileceğine dair haberlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar gerçekçi? COVID-19 aşısına dair ne gibi bir beklenti içinde olmalıyız? Aşı belgeselimizin üçüncü ve son bölümünde konunun uzmanlarına sorduk.

Aşı belgeseli 3. bölüm: Koronavirüs aşısı nasıl üretilecek? Nasıl dağıtılacak?

COVID-19 salgınına karşı aşı üretme yarışı sürüyor.

Aşının insanlar üzerinde denemelerinin başladığına, kısa zamanda üretileceğine dair haberlerle sıklıkla karşılaşıyoruz.

Peki bu haberler ne kadar gerçekçi? COVID-19 aşısına dair ne gibi bir beklenti içinde olmalıyız?

Aşı bulunduktan sonra virüs mutasyona uğrarsa tüm çabalar boşa mı çıkar?

"Aşı milliyetçiliği" kavramı kendini nasıl gösterir?

Aşı belgeselimizin üçüncü ve son bölümünde, aşının üretim ve dağıtım aşamaların dair merak edilenleri Prof. Dr. Derya Unutmaz, halk sağlığı uzmanı Dr. Aysu Uygur ve virüs bilimci Dr. Semih Tareen ile aşı çalışmaları yapan Oxford Üniversitesi'nden Sarah Gilbert ve Moderna laboratuvarlarından Ray Jordan'a sorduk.

Haber: Mesut Ersöz - Esra Yalçınalp

Kurgu: Esra Yalçınalp

Grafik: Mesut Ersöz

Seslendirme: Aylin Yazan

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