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Aşı çalışmalarına destek için şarkı söyleyecekler

27.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

AB Komisyonu ve Global Citizen bugün bir yardım etkinliği ve uluslararası bağışçılar konferansı düzenleniyor.

Aşı çalışmalarına destek için şarkı söyleyecekler

Organizasyona birçok ünlü isim katılıyor.Dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla bugün bir koronavirüs pandemisiyle mücadelede yardım etkinliği ve dijital bir uluslararası bağışçılar konferansı düzenleniyor.

AB Komisyonu ve sivil toplum kuruluşu Global Citizen tarafından organize edilen etkinlikte; Shakira, Coldplay, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi birçok ünlü isim ve grup yer alıyor. Etkinlik birçok televizyon kanalının yanı sıra internet üzerinden de canlı yayınlanacak. Organizasyonun canlı performanslara yer verilen bölümü bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in girişimiyle hayata geçirilen organizasyonda konser öncesinde TSİ 14.00'ten itibaren uluslararası bağışçılar konferansı düzenlenecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmacılar arasında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de uluslararası konferansta yer alacak.

"Küresel birlik için olağanüstü bir an"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Siz kimseyi arkada bırakmadan, dünyaya koronavirüse karşı birlikte mücadele etmede yardımcı olma görevini üstlendiniz" diye konuştu. Von der Leyen bunun "küresel birlik için olağanüstü bir an" olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 4 Mayıs'ta düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansında toplam 7,4 milyar euro toplanmıştı. O tarihten bu yana yapılan toplam bağış ise 9,8 milyar euroya ulaştı. Toplanan paranın üretilecek koronavirüs aşısına, tedavi ve teste dünya çapında erişim için kullanılması hedefleniyor.

Online galaya müzisyenlerin yanı sıra film yıldızları Kerry Washington ve Charlize Theron, eski futbolcu David Beckham ve eski topmodel Naomi Campbell'ın da bulunduğu birçok ünlü isim de katılacak.

dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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