Aşı çalışmalarına destek için şarkı söyleyecekler

Organizasyona birçok ünlü isim katılıyor.Dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla bugün bir koronavirüs pandemisiyle mücadelede yardım etkinliği ve dijital bir uluslararası bağışçılar konferansı düzenleniyor.

AB Komisyonu ve sivil toplum kuruluşu Global Citizen tarafından organize edilen etkinlikte; Shakira, Coldplay, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi birçok ünlü isim ve grup yer alıyor. Etkinlik birçok televizyon kanalının yanı sıra internet üzerinden de canlı yayınlanacak. Organizasyonun canlı performanslara yer verilen bölümü bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in girişimiyle hayata geçirilen organizasyonda konser öncesinde TSİ 14.00'ten itibaren uluslararası bağışçılar konferansı düzenlenecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmacılar arasında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de uluslararası konferansta yer alacak.

"Küresel birlik için olağanüstü bir an"