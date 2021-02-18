"Aşı Dağıtımında Adalet Sağlamak İçin Küresel Çabalar Artıyor"

Birleşmiş Milletler, dünyada eşit olarak dağıtılmayan Corona virüsü aşılarının yoksul ülkelere de adil bir şekilde dağıtımı için seferberlik ilan etti. BM bünyesinde yer alan çok sayıda örgüt, yoksul ülkelere, mültecilere ve insani yardıma muhtaç ülkelere gerekli miktarda aşı sağlanması için harekete geçti.
BM bünyesindeki örgütler tarafından birçok yeni programın devreye sokulmasına rağmen dünyada aşı dağıtımıyla ilgili adaletsizlik henüz ortadan kalkmadı ancak BM ve gelişmiş ülkeler aşı adaletsizliğini ortadan kaldırmak için çabalarını arttırmaya başladı.
Adaletsiz aşı dağıtımı BM Güvenlik Konseyi’nde tartışıldı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nin COVID-19 aşısına küresel erişimle ilgili düzenlenen üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, 130 ülkenin tek bir aşı dozu almadığını ancak 10 gelişmiş ülkenin şimdiye kadar üretilen aşıların yüzde 75’ini satın aldığını söyledi.
Guterres, “Bu durum hiç adil değil. Eşitsizliği gidermek için çaba göstermeliyiz. Bu kritik zamanda aşı eşitliği küresel toplum önündeki en büyük ahlaki testtir. Birlikte hareket edip bu eşitsizliği gidermek zorundayız” dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, COVID-19 aşılarının dengesiz ve adaletsiz dağıtımını sert bir dille eleştirdi, her ülkede yaşayan halkların en kısa sürede aşılanması için küresel olarak acilen eyleme geçilmesi gerektiğini kaydetti.
Gelişmiş ülkelere mali destek çağrısı
Guterres, G7 ve G20 ülkelerini, aşının küresel olarak eşit bir şekilde dağıtılması için Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı COVAX programına mali destek sağlamaya davet etti.
Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğini ifade eden Guterres, tüm gelişmiş ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı programı COVAX’ı desteklemesi gerektiğini söyledi.
G20 ülkelerinin eşitsizliği gidermek için acilen bir eylem planı hazırlaması gerektiğini kaydeden Guterres, “Harekete geçin ve bir plan oluşturun” dedi.
Dünyanın en güçlü ülkelerinin yer aldığı G7 ülkelerine de harekete geçmeleri çağrısında bulunan Guterres, yedi büyük sanayileşmiş ülke olan ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Kanada ve İtalya’nın küresel aşı dağıtımındaki eşitsizliği gidermek için gerekli mali kaynakları harekete geçirerek ivme yaratabileceğini ifade etti.
ABD’den COVAX programına destek
Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 aşısının dünyaya dengeli bir şekilde aşı dağıtmak için başlattığı girişimi desteklediklerini söyledi.
Blinken, dünyanın en yoksul ülkelerinin zengin ülkelerle aynı anda aşılara erişimini amaçlayan COVAX programına destek olmak için küresel örgüte olan 200 milyon dolardan fazla borcu bu ay sonunda ödeyeceklerini belirtti.
Dışişleri Bakanı Blinken konseye hitaben yaptığı konuşmada, “Biden yönetimi aşı üretimi ve dağıtımının kapasitesini genişletmek, aşıya ulaşamayan ülkelere yeterli aşı erişimi sağlamak için küresel ortaklarımızla birlikte hareket edecek" dedi.
UNICEF aşının küresel dağıtımı iç on havayolu şirketiyle anlaşma imzaladı
Dünyanın önde gelen havayolları, COVID-19 aşılarının, temel ilaçların ve diğer kritik malzemelerin dünya çapında öncelikli olarak dağıtımı için BM Çocuk Fonu’nun (UNICEF) başlattığı “İnsani Hava Taşımacılığı Girişimini” destekleme kararı aldı.
UNICEF tarafından, Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı COVAX programına destek için “İnsani Hava Taşımacılığı Girişimi”ni desteklemek amacıyla 10'dan fazla havayolu şirketi, UNICEF ile anlaşma imzaladı.
Air Bridge Cargo, Air France/KLM, Astral Aviation, Brussels Airlines, Cargolux, Cathay Pacific, Emirates Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, IAG Cargo, Korean Air, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines Ltd ve United Airlines, COVID-19 aşısı, temel ilaçlar, tıbbi cihazların ve diğer kritik malzemelerin küresel dağıtımını üstlenecek.