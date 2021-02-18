HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Aşı Dağıtımında Adalet Sağlamak İçin Küresel Çabalar Artıyor"

"Aşı Dağıtımında Adalet Sağlamak İçin Küresel Çabalar Artıyor"

18.02.2021 22:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 aşısının dünyaya dengeli bir şekilde aşı dağıtmak için başlattığı girişimi desteklediklerini söyledi

Birleşmiş Milletler, dünyada eşit olarak dağıtılmayan Corona virüsü aşılarının yoksul ülkelere de adil bir şekilde dağıtımı için seferberlik ilan etti. BM bünyesinde yer alan çok sayıda örgüt, yoksul ülkelere, mültecilere ve insani yardıma muhtaç ülkelere gerekli miktarda aşı sağlanması için harekete geçti.

BM bünyesindeki örgütler tarafından birçok yeni programın devreye sokulmasına rağmen dünyada aşı dağıtımıyla ilgili adaletsizlik henüz ortadan kalkmadı ancak BM ve gelişmiş ülkeler aşı adaletsizliğini ortadan kaldırmak için çabalarını arttırmaya başladı.

Adaletsiz aşı dağıtımı BM Güvenlik Konseyi’nde tartışıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nin COVID-19 aşısına küresel erişimle ilgili düzenlenen üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, 130 ülkenin tek bir aşı dozu almadığını ancak 10 gelişmiş ülkenin şimdiye kadar üretilen aşıların yüzde 75’ini satın aldığını söyledi.

Guterres, “Bu durum hiç adil değil. Eşitsizliği gidermek için çaba göstermeliyiz. Bu kritik zamanda aşı eşitliği küresel toplum önündeki en büyük ahlaki testtir. Birlikte hareket edip bu eşitsizliği gidermek zorundayız” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, COVID-19 aşılarının dengesiz ve adaletsiz dağıtımını sert bir dille eleştirdi, her ülkede yaşayan halkların en kısa sürede aşılanması için küresel olarak acilen eyleme geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Gelişmiş ülkelere mali destek çağrısı

Guterres, G7 ve G20 ülkelerini, aşının küresel olarak eşit bir şekilde dağıtılması için Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı COVAX programına mali destek sağlamaya davet etti.

Salgının uzamasının ekonomik iyileşmeyi de geciktireceğini ifade eden Guterres, tüm gelişmiş ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel aşı programı COVAX’ı desteklemesi gerektiğini söyledi.

G20 ülkelerinin eşitsizliği gidermek için acilen bir eylem planı hazırlaması gerektiğini kaydeden Guterres, “Harekete geçin ve bir plan oluşturun” dedi.

Dünyanın en güçlü ülkelerinin yer aldığı G7 ülkelerine de harekete geçmeleri çağrısında bulunan Guterres, yedi büyük sanayileşmiş ülke olan ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Kanada ve İtalya’nın küresel aşı dağıtımındaki eşitsizliği gidermek için gerekli mali kaynakları harekete geçirerek ivme yaratabileceğini ifade etti.

ABD’den COVAX programına destek

Güvenlik Konseyi’nde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 aşısının dünyaya dengeli bir şekilde aşı dağıtmak için başlattığı girişimi desteklediklerini söyledi.

Blinken, dünyanın en yoksul ülkelerinin zengin ülkelerle aynı anda aşılara erişimini amaçlayan COVAX programına destek olmak için küresel örgüte olan 200 milyon dolardan fazla borcu bu ay sonunda ödeyeceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Blinken konseye hitaben yaptığı konuşmada, “Biden yönetimi aşı üretimi ve dağıtımının kapasitesini genişletmek, aşıya ulaşamayan ülkelere yeterli aşı erişimi sağlamak için küresel ortaklarımızla birlikte hareket edecek" dedi.

UNICEF aşının küresel dağıtımı iç on havayolu şirketiyle anlaşma imzaladı

Dünyanın önde gelen havayolları, COVID-19 aşılarının, temel ilaçların ve diğer kritik malzemelerin dünya çapında öncelikli olarak dağıtımı için BM Çocuk Fonu’nun (UNICEF) başlattığı “İnsani Hava Taşımacılığı Girişimini” destekleme kararı aldı.

UNICEF tarafından, Dünya Sağlık Örgütü’nün başlattığı COVAX programına destek için “İnsani Hava Taşımacılığı Girişimi”ni desteklemek amacıyla 10'dan fazla havayolu şirketi, UNICEF ile anlaşma imzaladı.

Air Bridge Cargo, Air France/KLM, Astral Aviation, Brussels Airlines, Cargolux, Cathay Pacific, Emirates Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad Airways, IAG Cargo, Korean Air, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, SAUDIA, Singapore Airlines Ltd ve United Airlines, COVID-19 aşısı, temel ilaçlar, tıbbi cihazların ve diğer kritik malzemelerin küresel dağıtımını üstlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındıPeru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı
Duhan suresinin anlamı ve faziletleriDuhan suresinin anlamı ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Sütyensiz hali olay olmuştu! Kaldığı otelin fiyatı dudak uçuklattı

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Programa katılmak için öyle bir para istedi ki...

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!

Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 18 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Fransa karantina süresini 7 günden 10 güne çıkardı

Bir ülkede karantina süresi 10 güne çıkartıldı

FETÖ'yü araştıran Amerikalı avukat, Türkiye karşıtları için mektup yazdı

FETÖ'yü araştıran Amerikalı avukat, Türkiye karşıtları için mektup yazdı

Peru’da polisten sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadına ceza yerine öpücük

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

DSÖ: Dünya genelinde dün her 100 dakikada bir 25 bin yeni vaka rapor edildi

DSÖ: Dünya genelinde dün her 100 dakikada bir 25 bin yeni vaka rapor edildi

ABD’nin Oklahoma eyaletinde OHAL ilan edildi

ABD'yi kar fırtınası vurdu! Joe Biden OHAL ilan etti

Brezilya bir şehirdeki tüm yetişkinleri aşılayacak

Deneme amacıyla bir şehirdeki tüm yetişkinler aşılanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.