"Aşı Dağıtımında Adalet Sağlamak İçin Küresel Çabalar Artıyor"

Birleşmiş Milletler, dünyada eşit olarak dağıtılmayan Corona virüsü aşılarının yoksul ülkelere de adil bir şekilde dağıtımı için seferberlik ilan etti. BM bünyesinde yer alan çok sayıda örgüt, yoksul ülkelere, mültecilere ve insani yardıma muhtaç ülkelere gerekli miktarda aşı sağlanması için harekete geçti.

BM bünyesindeki örgütler tarafından birçok yeni programın devreye sokulmasına rağmen dünyada aşı dağıtımıyla ilgili adaletsizlik henüz ortadan kalkmadı ancak BM ve gelişmiş ülkeler aşı adaletsizliğini ortadan kaldırmak için çabalarını arttırmaya başladı.

Adaletsiz aşı dağıtımı BM Güvenlik Konseyi’nde tartışıldı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'nin COVID-19 aşısına küresel erişimle ilgili düzenlenen üst düzey toplantısında yaptığı konuşmada, 130 ülkenin tek bir aşı dozu almadığını ancak 10 gelişmiş ülkenin şimdiye kadar üretilen aşıların yüzde 75’ini satın aldığını söyledi.

Guterres, “Bu durum hiç adil değil. Eşitsizliği gidermek için çaba göstermeliyiz. Bu kritik zamanda aşı eşitliği küresel toplum önündeki en büyük ahlaki testtir. Birlikte hareket edip bu eşitsizliği gidermek zorundayız” dedi.