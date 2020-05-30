Aşı Denemesinin İkinci Aşamasında İlk Dozlar Verildi

ABD’de Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarını önde götüren Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, klinik deneyin ikinci aşamasında her yaş grubundaki katılımcılara aşı dozlarının verildiğini açıkladı.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, mRNA-1273 olarak bilinen Corona virüsü aşı adayının iki dozunun 28 gün arayla uygulandığı ikinci aşamada, aşı adayının güvenli olup olmadığı ve bünyenin bağışıklık sistemini harekete geçirip geçirmediği değerlendirilecek.

Farklı yaş gruplarından 600 katılımcı yer alacak

Araştırmanın bu aşamasında, yaşları 18-55 arasında değişen ve 55 yaş üstünde olan iki farklı yaş grubundan 600 sağlıklı katılımcının yer alacağı belirtildi.

Bu kapsamda her katılımcıya iki aşılamada da 50 mikrogram (miligramın binde biri) ya da 100 mikrogramlık plasebo (araştırmada test edilen ilacın/aşının etkisinin anlaşılması için kontrol grubuna verilen ve hiçbir etkisi olmayan madde) verilecek.

Katılımcılar ikinci dozun uygulanmasından sonra 12 ay boyunca takip edilecek.