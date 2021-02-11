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Aşı dolandırıcılığına dikkat

11.02.2021 19:45 | Son Güncelleme:
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Bursa İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyardı.Korona virüs aşılarının piyasa çıkması üzerine bazı fırsatçılar vatandaşları dolandırmaya çalışıyor.

Bursa İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede kapı kapı dolaşarak vatandaşları aşı dolandırıcılığına karşı uyardı.
Korona virüs aşılarının piyasa çıkması üzerine bazı fırsatçılar vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Dolandırıcılara karşı dikkatli olması için Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri İnegöl’de kapı kapı dolaşarak vatandaşları uyarıyor. Ekipler, kendilerini sağlıkçı olarak tanıtıp aşı önceliğini bahane ederek vatandaşları dolandırmaya çalışanlara karşı bilgilendirme ve uyarılarda bulundular. Polisler aşı konusunda sağlık ekiplerinin randevu almadan işlem yapmadığını , sağlık ekiplerinin vatandaşlara aşı ile alakalı herhangi bir evrak imzalatmadığını ve maddi herhangi bir talepte bulunmadığını özellikle vurguladılar.

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