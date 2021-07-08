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  4. Aşı ekiplerine eşek sırtında moral şiiri! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Aşı ekiplerine eşek sırtında moral şiiri! Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

08.07.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da aşılama ekipleri gittikleri köyde yaşlı kadının eşeğinin üstünde seslendirdiği şiirle moral buldu.

Merkeze bağlı Avşar köyünde yaşayan Hatice Partal’ın köye gelen aşı ekiplerine kendi yazdığı ‘Bayrak’ şiirini okuduğu anlar Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

O anlar “Aşılama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mobil ekibimiz sahada yerinde aşı uygulaması için gittiği Avşar köyünde ekibimizi karşılayan teyzemiz Bayrak şiirini okudu. Daha sonra da aşısını yaptırdı. Koronavirüsü el birliğiyle mücadele ederek yeneceğiz” ifadeleriyle takipçilere aktarıldı.

Şiirini seslendirdikten sonra eşeğinin üstündeyken aşısı vurulan yaşlı kadın sağlık ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Aşı
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