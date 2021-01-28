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Aşı ekiplerini şoke eden ölüm

28.01.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağlık ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı.Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine korona virüs aşısı yapmak için gitti.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağlık ekipleri Çetmi köyünde aşılamak için gittikleri yaşlı çiftin evinde cenazeleriyle karşılaştı.
Edinilen bilgiye göre, Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi mobil aşılama ekipleri, Zülfinaz (80) ve Ali Yılmaz (82) çiftinin evine korona virüs aşısı yapmak için gitti. Çiftin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen ekipler çağırdıkları komşularıyla birlikte eve girdi. İki çocuk sahibi yaşlı çiftin öldüğünü belirleyen ekipler durumu jandarmaya bildirdi.
Yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan çiftin ölüm nedenlerinin tespiti için cenazelerinin Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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