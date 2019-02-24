"Aşı, etkinliği kanıtlanmış en başarılı halk sağlığı uygulaması"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, aşının, etkinliği ve güvenliği defalarca kanıtlanmış en başarılı halk sağlığı uygulaması olduğuna işaret ederek, aşılamaya olan inanç ve güven düştüğü takdirde, aşılama oranlarının da düşeceğini ve aşısız çocukların bulaşıcı hastalıkların ölümcül tehditleriyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de bulaşıcı hastalıkların kontrolü için son yıllarda aşılama hizmetlerine çok önem verildiğini, ücretsiz olarak uygulanan aşı sayısının 13'e çıkarıldığını ve Aile Sağlığı Merkezlerinde kolay ulaşılabilir hale getirildiğini kaydederek, bu sayede aşı ile önlenebilen hastalıklarla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini ve bu hastalıkların yol açtığı sağlık sorunlarının unutulur hale geldiğini anlattı.

Son dönemlerde aileler arasında çocuklarını aşılatmaktan imtina etme veya erteleme gibi davranışlar ortaya çıktığına değinen Özdemir, aşı kararsızlığının yakından takip edilmesi gereken ve tüm dünyayı ilgilendiren farklı özellikler gösteren küresel bir sorun olduğunu aktardı.