Aşı firmalarına "kamu paralarının karşılığını verin" çağrısı

Sağlık, insani yardımlar ve kalkınma alanlarında faaliyet gösteren 24 sivil toplum kuruluşu, Alman aşı üreticileri Biontech ve Curevac'ın sahiplerine yazdıkları açık mektupta, aşılara dünya çapında yeterli miktarlarda ve ödenebilir fiyatlara erişim sağlanması çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar, Oxfam ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün de aralarında bulunduğu kuruluşlar, koronavirüs pandemisinin başta yoksul ülkeler olmak üzere dünya çapında sağlık sistemlerini olumsuz etkilediğine ve milyonlarca insanı yoksulluğa sürüklediğine işaret ederek "İnsanları ölüm ve acılardan korumak, pandemiyi küresel çapta etkili bir şekilde geriletmek ve zararlı etkileriyle mücadele etmek için biyotıp şirketlerine önemli bir rol düştüğünü kaydetti.

Şirketlere milyonlarca euroluk kamu kaynağı

Covid-19'a karşı aşıların hızlı bir şekilde geliştirilebilmesinde Alman hükümeti dahil olmak üzere araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerine kamu kaynaklarından aktarılan yüksek miktarların da katkısı bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, BioNTech şirketinin, kuruluş aşamasında Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'ndan 4 milyon ve 13 milyon euroluk iki ayrı kaynak, ayrıca yine aynı bakanlığın aşı çalışmaları için oluşturduğu özel program çerçevesinde 375 milyon euro ve Avrupa Yatırım Bankasından 100 milyon euro hacimli kredi ile kapsamlı bir şekilde desteklendiği vurgulandı.