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Aşı firmasının CEO'sundan önemli '1 yıl' uyarısı!

12.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs salgınına karşı mRNA teknolojisini kullanarak geliştirdiği aşı ile dikkat çeken Moderna, bugün bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada aşının insanları ne kadar süre Covid-19'dan koruyacağı belirtildi.

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşı ile aynı tekniği kullanan Moderna, Covid-19 aşısı ile ilgili en çok merak edilen soruya yanıt verdi.

Daha önce aşının mutasyona uğramış koronavirüse karşı da etkili olduğunu duyuran Moderna yetkilileri, aşının insanları ne kadar süre koruyacağını da duyurdu.

Şirket yetkilileri dün JP Morgan Healthcare Konferansı’nda açıklamalarda bulundu.

Moderna, mRNA-1273 isimli aşının etkisinin en az 1 yıl olacağını duyurdu. Sentetik mRNA kullanarak bağışıklık sistemini harekete geçiren ve Covid-19’u etkisiz hale getirmeyi amaçlayan aşının vurulduktan sonra en az 1 yıl boyunca etkili olduğunu açıklayan Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, “2021 yılında 600 milyon doz ile 1 milyar doz arasında aşı teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Moderna’nın aşısını ABD’in Seçilmiş Başkanı Joe Biden, seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ve Dr. Antony Fauci gibi üst düzey isimler olmuştu.

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