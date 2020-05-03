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‘‘Aşı Geliştirilinceye Kadar Temkinli Olun’’

03.05.2020 21:26 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) üst düzey yetkililerinden Mike Ryan aşı geliştirilinceye kadar normalleşme adımlarının riskli olduğunu vurguladı

‘‘Aşı Geliştirilinceye Kadar Temkinli Olun’’

Düyanın bir kısmında Corona virüsü salgınıyla mücadelede ilerleme kaydedilirken önlemler kademeli olarak kaldırılarak normalleşme için ilk adımlar atılıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) üst düzey yetkililerinden biri aşı geliştirilinceye kadar normalleşme adımlarının riskli olduğunu vurguladı.

WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bazı ülkelerin salgının en şiddetli olduğu merkez noktasında yer alırken, rakamlarda düşüş görülen bazı ülkelerinse salgının kontrol edilebilir olduğunu gösterdiklerini kaydetti.

Cenevre’den çevrimiçi olarak Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Ryan, ‘‘Bu anlamda umut var’’ diye konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerinde virüsün izlediği rotanın farklı seyrettiğini söyleyen Ryan, öğrendiğimiz şey virüsü kontrol altına alarak normal ekonomik ve sosyal hayata geçmenin mümkün olduğu, ancak bunu yeni bir yolla, büyük dikkat ve tedbirle yapmalıyız’’ diye konuştu.

Afrika ve Güney Amerika’da bazı ülkelerin hala vaka sayılarında artış gördüğünü söyleyen Ryan, buralarda testlere erişimin kısıtlı olmasının da bir sorun olduğunu söyledi.

Reuters’ın Pazar günü yayınladığı rakamlara göre dünyada 3 milyondan fazla Corona vakası var. 243 bin 15 kişi hayatını kaybetti. Çin’de ilk vakanın Aralık ayında tespit edilmesinin ardından 210’dan fazla ülkeye ve bölgeye virüs yayılmış durumda.

‘‘Dünyanın her yerinde hayatımızın mücadelesinin tam ortasındayız’’diyen Ryan, herkesin erişebildiği güvenli bir aşı olmadığı sürece büyük risk altında olmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Çin, Güney Kore, Singapur, Yeni Zelanda gibi ülkelerin istikrarlı bir noktaya ulaştıklarını söyleyen Ryan, Avrupa ve kuzey Avrupa’nın ise salgının en yoğun evresinden çıktıklarını, ekonomik ve sosyal faaliyetler üzerindeki katı kısıtlamalardan güvenli şekilde çıkma yollarını aradıklarını söyledi.

Ryan, virüsün tamemen bozguna uğratılamayacağını, ancak virüs üzerinde yeterli kontrolun sağlanabileceğini ve bu şekilde ekonomik ve sosyal yaşantının yeniden başlayabileceğini söyledi.

Ryan, önlemleri kaldırmayı planlayan hükümetlerin bunu azami dikkatle yapması gerektiği uyarısında bulundu.

WHO Cuma günü yaptığı açıklamada da önlemleri kademeli olarak kaldıran ülkelere Corona virüsünü yakından izlemeleri ve gerekirse kısıtlamaları yeniden devreye sokmaları çağrısında bulunmuştu.

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