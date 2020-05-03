‘‘Aşı Geliştirilinceye Kadar Temkinli Olun’’

Düyanın bir kısmında Corona virüsü salgınıyla mücadelede ilerleme kaydedilirken önlemler kademeli olarak kaldırılarak normalleşme için ilk adımlar atılıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) üst düzey yetkililerinden biri aşı geliştirilinceye kadar normalleşme adımlarının riskli olduğunu vurguladı.

WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, bazı ülkelerin salgının en şiddetli olduğu merkez noktasında yer alırken, rakamlarda düşüş görülen bazı ülkelerinse salgının kontrol edilebilir olduğunu gösterdiklerini kaydetti.

Cenevre’den çevrimiçi olarak Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Ryan, ‘‘Bu anlamda umut var’’ diye konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerinde virüsün izlediği rotanın farklı seyrettiğini söyleyen Ryan, öğrendiğimiz şey virüsü kontrol altına alarak normal ekonomik ve sosyal hayata geçmenin mümkün olduğu, ancak bunu yeni bir yolla, büyük dikkat ve tedbirle yapmalıyız’’ diye konuştu.

Afrika ve Güney Amerika’da bazı ülkelerin hala vaka sayılarında artış gördüğünü söyleyen Ryan, buralarda testlere erişimin kısıtlı olmasının da bir sorun olduğunu söyledi.