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Aşı haritası değişti! İstanbul'un rengi maviye döndü

28.08.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla İstanbul'da aşılama oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi. Öte yandan Bakan Koca da yaptığı açıklamada "Hepimiz birden sevinebiliriz" ifadelerini kullandı.

Aşı haritası değişti! İstanbul'un rengi maviye döndü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuza mavi renk çok yakıştı. 27 Ağustos saat 20.00 itibarıyla aşılama oranımız yüzde 75. Birinci doz 8 milyon 699 bin 243, ikinci doz 6 milyon 491 bin 74, üçüncü doz 1 milyon 97 bin 798, toplam 16 milyon 288 bin 115 doz aşı yapıldı. Aşısını yaptıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA: İSTANBULUMUZ MAVİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepimiz birden sevinebiliriz: İstanbul’umuz Mavi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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