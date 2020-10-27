HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. “Aşı Hazır Olduğunda da Önlemler Devam Etmeli”

“Aşı Hazır Olduğunda da Önlemler Devam Etmeli”

27.10.2020 23:26 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa başta olmak üzere bazı bölgelerde yeniden kısıtlamalar devreye sokulurken, uzmanlar aşı hazır olduğunda da maske kullanmak dahil temel önlemlerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıyor

“Aşı Hazır Olduğunda da Önlemler Devam Etmeli”

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa başta olmak üzere bazı bölgelerde yeniden kısıtlamalar devreye sokulurken, uzmanlar aşı hazır olduğunda da maske kullanmak dahil temel önlemlerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Sosyal mesafeyi koruma, sık sık el yıkama ve maske kullanma gibi Corona virüsüne karşı alınan başlıca önlemlerin ne kadar süre daha uygulamada kalacağı ise üretilen aşının etkililiğine de bağlı olacak.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden bulaşıcı hastalıklar profesörü William Schaffner, aşının ilk etapta yüzde yüz etkili olmayabileceğini hatırlatarak, “Aşı muhtemelen bir zırh takımı niteliğinde olmayacak” diyor.

Son dönemlerde, özellikle Amerika’da sıklıkla kullanılan grip aşılarının etkililik oranı da yüzde 10 ile yüzde 60 arasında seyrediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Corona virüsü aşısının etkililiğiyle ilgili şart koyduğu en düşük oran ise yüzde 50.

FDA’in eski başkanlarından, Georgetown Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Jesse Goodman kısmen etkili olan bir Corona aşısının ön safta çalışanlar ya da sağlık sorunları bulunanlar gibi risk altındaki gruplara faydasının olabileceğini ancak nüfusun çoğunluğu için pek uygun olmayabileceğini belirterek, “Elbette 300 milyona yapmak istediğiniz aşı öyle bir aşı olamaz. Ve öyle bir aşıyı herkes olsa bile virüsün toplum içindeki yayılmasını önlemeye yeterli olmayacaktır” diyor.

Aşı olanlar taşıyıcı da olabilir

Uzmanlara göre olası bir Corona aşısı her ne kadar yüzde yüz etkili olmasa da virüse yakalananların hastalığı daha hafif atlatmasına yardımcı olabilecek. Ancak aşı olanların farkında olmadan virüsü yayma riski de sağlık uzmanlarının dikkat çektiği bir husus.

Bazı uzmanlara göre, hastalanmaktan koruyan ancak başkalarına virüsü bulaştırmasını önlemeyen bir aşı olabilecek “en kötü ihtimallerin başında” geliyor.

Aşının etkisi kişiye göre değişebilir

Aşının, virüsün bulaşmasını tamamen engellemeyip sadece belirtileri ortadan kaldırmasının mümkün olacağını belirten uzmanlar, hastalık belirtisi göstermeyen aşı olmuş kişilerin virüsü bulaştırma potansiyelinin bu salgını kontrol etmenin önündeki en büyük zorluk olduğu görüşünde.

Aşının herkes üzerinde aynı şekilde etkili olmayacağı da altı çizilen konular arasında yer alıyor.

Pittsburgh Üniversitesi Aşı Araştırma Merkezi Direktörü Paul Duprex aşının çocuklar, yetişkinler ve ileri yaştakiler üzerindeki etkisi arasında “çok büyük fark olabileceğini” söylüyor.

Aşının etkisinin daha önceden başka rahatsızlığı olanlarla etnisiteye göre de farklılık göstermesi bekleniyor.

Duprex’e göre “biyoloji siyah ve beyaz değil, epey gri bir şey”.

2021 yılının da büyük bölümü maskeyle geçebilir

Nüfusun büyük bir çoğunluğu aşı olduktan sonra maske kullanma ve sosyal mesafe gibi kuralların ancak zamanla kaldırılabileceği tahmin ediliyor. Ancak son anketlere göre olası bir Corona aşısını olacaklarını söyleyenlerin oranındaki düşüş ise aşının hazır olsa bile nüfusun önemli bir bölümüne yapılmasının uzun zaman alacağına işaret ediyor.

Öte yandan, virüse karşı bağışıklık kazananların ne kadar süre bu bağışıklığa sahip olacağı da bilinmiyor. Bu da, aşının da ne kadar süre etkisini koruyacağı konusunda belirsizlikleri beraberinde getiriyor.

Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda da uzmanlar 2021 yılının da büyük bir bölümünün maske kullanarak geçeceği tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 ve 29 Ekim hastane ve eczaneler çalışıyor mu?28 ve 29 Ekim hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık? 28 ve 29 Ekim hastane ve eczanelerin çalışma saatleri!
28 ve 29 Ekim hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
Sedef bulaşıcı mı? Neden olur?
Uzmanlar uyarıyor! Cilt hastalığı sanılıyor ancak...
Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?
Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?
Tırnak diplerinizdeki beyazlıklara dikkatli bakın! Baş parmağımızdaki beyazlık...
Tırnak diplerinizdeki beyazlıklara dikkatli bakın
Alzheimer uyarısı! Covid-19 dönemi ilerlemesine mi neden oluyor?
Uzmanlardan covid-19 uyarısı: Beyin tutulumuna yol açıyor
Tourette sendromu nedir, hangi şartlarda oluşur?
Tourette sendromu nedir, hangi şartlarda oluşur?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.