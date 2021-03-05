Aşı ihracatına engel tartışmaları alevlendirdi

Avustralya bu durumun aşı programını etkilemeyeceğini açıklasa da aşı ihracatı tartışması alevlendi.AB Komisyonu'nun, aşı üreticisi AstraZeneca ile yaşanan tedarik krizi sonrasında, Birlik içinde üretilen aşıların ihracatının gözetimi için mekanizma oluşturmasının ardından, ihracat engelini ilk uygulayan ülke İtalya oldu.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, AstraZeneca tarafından üretilen 250 bin doz aşının AB dışındaki bir ülke olan Avustralya'ya gönderilmesine izin vermedi. Aşıların şirketin İtalya'daki tesislerinde üretildiği, AB içinde ve İtalya'da aşı sıkıntısı bulunduğu için aşılara ihracat onayı verilmediği kaydedildi.

İtalya Avrupa'da salgının durumu, artan vaka sayılarına karşılık, Avustralya'nın salgın açısından durumunun daha iyi olması ve acil ihtiyacı bulunmaması nedenleriyle ihracatı bloke etmesi gerektiğini savundu. İtalyan yetkililerin ihracat engelini talep ettiği, AB'nin de bunu onayladığı bildirildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise ihracatın bloke edilmesinin anlaşılabilir olduğunu belirterek, bunun ülkesinin aşı programını etkilemeyeceğini söyledi. "İtalya'da günde 300 kişi ölüyor. İtalya ve Avrupa'daki birçok ülkede var olan büyük kaygıyı anlıyorum" diyen Morrison, Avrupa'da bir kriz bulunduğunu, Avustralya'da ise durumun öyle olmadığını söyledi.