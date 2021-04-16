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'Aşı ikna timleri' kapı kapı dolaşıyor

16.04.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da aşılanacak kişiler listesinde olan ancak aşı olmayı kabul etmeyen kişiler için ikna timleri kuruldu. Muhtarlarla birlikte kapı kapı dolaşan ikna timleri vatandaşları ikna etmeye çalışıyor.

'Aşı ikna timleri' kapı kapı dolaşıyor

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri korona virüs (Covid-19) aşısı olmak istemeyen kişileri evlerinde ziyaret ediyor. Çoğunluğu 65 yaş üstü kişilerden oluşan ve aşı olmak istemeyen kişilerle yüz yüze iletişime geçiliyor. Köy ve mahalle muhtarlarının eşlik ettiği aşı ikna timleri, aşının faydalarını ve aşı olunmaması halinde yaşanabilecek olumsuzlukları dile getiriyor.

Adıyaman Fatih mahallesinde yaşayan Sitey Akbaş (78) isimli kadın korktuğu için aşı olmak istemiyordu. Doktor Zehra Başak Çakır ve sağlık ekibinin yanı sıra Mahalle Muhtarı Lütfi Özkan, yaşlı kadın ve yakınlarını aşı konusunda ikna etmeye çalıştı. Kendisi Türkçe bilmeyen Sitey Akbaş ile sağlık ekibi arasındaki iletişimi Mahalle Muhtarı Lütfi Özkan Kürtçe konuşarak sağladı. Konuşmalar sonrasında aşı olmaya ikna olan Sitey Akbaş’a aşısı yapıldı.

GÜVEN DUYGUSU İLE İKNA OLUYORLAR

Doktor Zehra Başak Çakır, karşılıklı güven duygusu ile aşı olmaya ikna ettiklerini belirterek, “Temel anlamda insanlara yeterli bilgiyi temin ettiğimiz zaman ikna edebiliyoruz. Sıcak kanlı davrandığımız zaman hastalarda bize sıcak kanlı davranmaya çalışıyorlar. Bu şekilde kendilerini ikna etmeye çalışıyoruz. Hastalığın seyrinde kendilerine nasıl bir fayda sağlayacağını söylediğimiz zaman hastalar biraz daha ılımlı oluyorlar. Güven sağladığımız zaman, karşılıklı güven ortamında aşılarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

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Muhtar Lütfi Özkan ise, sağlık ekiplerine muhtarlar olarak yardımcı olduklarını belirterek, ikna ekibinin içerisinde muhtarlarında olduğunu dile getirdi.

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Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Adıyaman’da yaklaşık 1 ay önce kurulan aşı ikna timleri aşı olmayan kişilere önce telefonla ulaştı. Telefonla ulaşılan kişilerden yaklaşık yüzde 50’si aşı olmaya ikna oldu. İkna olmayan diğer kişilerin ise evlerine giden ikna timleri bu kişilerinde yaklaşık yüzde 70’ini ikna ederek aşı olmalarını sağladığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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