“Aşı İmkanı Olan Bu Fırsatı Kaçırmamalı”

“Bilimin desteklediği her şeyi desteklemek zorundayız”

“Şimdi dünya öyle bir dönemden geçiyor ki bu çok çok karanlık ve bu dönemde en tehlikeli şey spekülasyon yapmak ve özellikle bizim bile bilgimizin sınırlı olduğu konularda herkesin yorum yapması. Dolayısıyla benim söyleyeceğim şeyler çok sınırlı aşı ile ilgili. Aşıların yani bilimin desteklediği her şeyi desteklemek zorundayız ve spekülasyonlardan mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Dünyada aşıya ulaşamayacak milyonlarca insan var. Fakir ülkelerde yaşayan milyonlarca insan var. Aşı imkanı olan her insanın bence bu fırsatı kaçırmaması gerekir. Aşının ‘o iyi, bu kötü, bunun sonuçları iyi, bunun üçüncü bölümü yayınlandı, onun ikinci çalışması yapılmadı’ gibi spekülasyonları da aşarak bence ülkelerin sağlık yönetimlerine güvenmesi ve o sağlık yönetimlerinin bulduğu, getirdiği aşıyla, hangi aşı olursa olsun, bir an önce aşılanmasının en doğru seçenek olduğunu düşünüyorum ve bu konuda hiçbir spekülasyona girmek istemiyorum. Bazı aşıların evet ulaştırılması zor, iki kere gerekiyor, yan etkileri var. Evet ben yaşadım yan etkisini. İlk gece çok ateşim oldu hatta çevremde herkes, bütün doktor arkadaşlarım bütün meslektaşlarım COVID olmuştu, bizim hemşirelerimiz, bizim yardımcı hekimlerimiz, tam bana da gelmişti sıra diye düşünüyorum ki aynı gün aşı oldum ve o gece çok ciddi ateşim oldu. Kas ağrılarım oldu. ‘Eyvah, hem aşı oldum hem de hastalığa yakalandım’ dedim. Çünkü aşı olduktan sonra ilk 15- 20 günde hastalığa yakalanan arkadaşlarımız oldu ve bunlar hastalığı bayağı da kötü geçirdiler. Bu bulgular sadece 6- 8 saat. Ertesi gün tamamen normale dönmüştüm. İkinci aşılamada halbuki daha fazla yan etki olduğu söyleniyor. Bu durum benim daha az yaşadığım bir şeydi. Daha az yan etki gördüm ikinci aşılamada ama meslektaşlarım arasında bu aşıyı olanlarda ikincisinde biraz daha sık yan etki olduğunu duydum.’’