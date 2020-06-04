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Aşı İngiltere'den denekler Brezilya'dan

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2020 10:14 | Son Güncelleme

Dünyada en çok yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görüldüğü ikinci ülke Brezilya'da, Oxford Üniversitesinin geliştirdiği Covid-19 aşısı testleri uygulanacak.

Aşı İngiltere'den denekler Brezilya'dan

Brezilya, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği Covid-19 aşısının test aşamasına katılacak.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki haberde, 2 bin Brezilyalının Oxford Üniversitesince geliştirilen aşının test aşamasına katılacağını ve Brezilya'nın, "İngiltere dışında aşının denendiği ilk ülke" olacağı belirtildi.

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), Sağlık Bakanlığının da desteğiyle Federal Sao Paulo Üniversitesi'nin koordinesinde 2 bin gönüllü Brezilyalı, aşının test aşamasında yer alacak.

Projedeki bilim adamı Daniela Ferreira, aşının test aşamasından sağlıklı sonuçlar alınması için virüsün görüldüğü yerdeki vaka sayılarının düşmemesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'de önce maymunlar üzerinde denenip olumlu sonuçlar alındıktan sonra nisan sonunda insanlar üzerinde denenmeye başlanan aşının yüzde 50 olumlu sonuç verdiği ancak bunun henüz aşının işe yaradığını garanti etmeyeceği açıklandı.

Dünyada ABD'den sonra en çok Covid-19 vakasının görüldüğü Brezilya'da 31 bin 199 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 555 bin 383 kişide görüldü.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, virüsü küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlem almaması nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

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