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  4. Aşı karşıtı değildi ama erteledi! Hasta yatağından ilk sözü bu oldu

Aşı karşıtı değildi ama erteledi! Hasta yatağından ilk sözü bu oldu

18.09.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören mali müşavir Fevzi Yıldırım (40), küçük yaşlarda zatürre geçiren eşine "Aşı ol, seni çok etkiler" diye tavsiyede bulunduğunu, koronavirüs olan eşinin hafif atlattığını, kendisinin ise 'Bugün yarın giderim' diyerek aşı olmayı ertelediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Aşı karşıtı değildi ama erteledi! Hasta yatağından ilk sözü bu oldu

Kocaeli’de yaşayan Fevzi Yıldırım, Covid- 19 nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Mali müşavir Yıldırım, mart ayında kendisinin aşı olması gerektiğini ancak 'Bugün yarın giderim' diyerek aşı olmayı ertelediğini söyledi.

Aşı olan eşinin hastalığı evde karantina ile atlattığını belirten Yıldırım, "Normalde bana aşı takvimine göre mart ayında aşı çıktı ama ben aşı olmayı 'Bugün giderim, yarın giderim' derken erteledim. Gidip aşı olmadım. Daha sonra temmuz ayında eşim bir doz aşı oldu ama ben yine aşı olmadım. Eşim koronavirüse yakalandı, ağustos ayının sonunda. O aşı olduğu için ayakta atlattı" dedi.

"AŞI OLMAMAMIN PİŞMANLIĞINI YAŞIYORUM"

Hastalığın eşinden bulaştığını tahmin ettiğini dile getiren Yıldırım, "Ben muhtemelen eşimden kaptım ama belirtileri 6 gün sonra ortaya çıktı. İlk önce terleme ile çıktı ama sağlık kuruluşuna gitmekte de 4-5 gün gecikme oldu. Bu süreçte hastalık ilerleyip ciğerlerime inmiş duruma geldi. Dolayısıyla da durumum ağırlaştı. Aşı olmamamın pişmanlığını yaşıyorum. Buradan da ısrarla herkese sesleniyorum; aşı olun sevdiklerinizi ve kendi hayatınızı koruyun. Eşim bir doz olmasına rağmen ayaküstü hastalığı atlattı sadece ev karantinasıyla olayı tamamladı. O küçükken zatürre geçirmiş, ben ona 'Aşı ol, seni çok etkiler' dedim. O aşı oldu, tam tersi ben daha fazla etkilenmiş oldum" diye konuştu.

"BENİM YAPTIĞIM HATAYI YAPMASINLAR"

Nefes almanın ne kadar önemli olduğunu anladığını belirten Yıldırım, "İnsan bir nefes almanın dünyaya bedel ne kadar önemli olduğunu anlıyor gerçekten. Dünya malı olsun, yaşam olsun, başka şeyler olsun, bunların hiçbir önemi yok. Sağlıklı olmak, sağlıklı bir nefes alabilmek o kadar önemliymiş ki bunun kıymetini bir kez daha anladım. İnsanlara şunu tavsiye ediyorum; mutlaka aşı olsunlar ve ilk belirtilerinde mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Benim yaptığım hatayı yapmasınlar. Benim bireysel olarak yaptığım hata hem de bir sürü insanın yaptığı hata sadece ve sadece ihmalkarlık oldu. Buradan herkese çağrıda bulunuyorum; en kısa sürede en yakın zamanda bir dakika, bir saniye bile geçirmeden bu mutlaka aşı olun" dedi. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Kocaeli koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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