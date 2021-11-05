Aşı karşıtları parti kuruyor

Kırıkkale'de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, Dayatmasız Yaşam Partisi'nin (DYP) kuruluş dilekçesini önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vereceğini açıkladı. Sözcü'nün haberine göre Özhan, aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı mücadele vereceklerini söyledi.

İSTANBUL'DA MİTİNG DÜZENLEMİŞLERDİ

Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Covid 19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

PARTİLER İÇERİSİNDEKİ AŞI KARŞITLARININ ORANI

Ayrıca, Metropoll Araştırma, aşı karşıtlarının partiler içerisindeki oranına yönelik bir anket yapmıştı. Anketin sonuçlarına göre aşı karşıtlarının partiler içerisindeki oranı AK Parti'de yüzde 14,0, CHP'de yüzde 16,7, İYİ Parti'de yüzde 16,9, HDP'de yüzde 36,5, MHP'de yüzde 9,5 olarak belirtilmişti.

BBP'DEN AYRILANLAR DA PARTİ KURUYOR

Öte yandan Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, kasım ayında Ankara'da yapacakları toplantıda karar çıktığında partileşeceklerini, bunun için Ankara'da 5 katlı bir bina da tuttuklarını söyledi.



