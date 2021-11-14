Aşı karşıtlarından e-posta ile sabotaj girişimi: İğnenin acısını onlar da hissetsin

Çekya’da koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izleme, filyasyon ve ülkeye giriş yapanların takibi gibi görevleri yürüten hijyen istasyonlarına e-posta ile sabotaj girişimi gerçekleştirildi. Şarkıcı Daniel Landa tarafından kurulan ve koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtlarını bir araya getiren Zlaty Spendlik (Altın İğne) isimli hareketin gönderdiği binlerce e-mail nedeniyle hijyen istasyonları işlerini yapamama noktasına geldi.

"SABOTAJ GİRİŞİMİ"

Çekya’da 106 sayılı Bilgiye Serbest Erişim Yasası nedeniyle gelen tüm e-postalara cevap vermesi gereken hijyen istasyonları e-postalı sabotaj girişimi nedeniyle zor günler yaşıyor. Prag hijyen istasyonu e-posta sistemini kapatmak zorunda kalırken, Sağlık Bakanı Adam Vojtech konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Vojtech yaptığı açıklamada söz konusu eylemi “sabotaj girişimi” olarak nitelendirerek, “Hijyen istasyonları, Zlaty Spendlik (Altın İğne) hareketi tarafından 106 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 10 bin gereksiz başvuru aldı. Bu etkinliğe katılanlar bilmelidir ki onlar nedeniyle daha fazla insan hastanelere yatmak zorunda kalacak. Bakanlığımız yapılan sabotaj hakkında suç duyurusunda bulunacak” dedi.

ALAKASIZ SORULAR SORULUYOR

Zlaty Spendlik tarafından hijyen istasyonlarına gönderilen e-postalarda, bugüne kadar kaç teftiş yapıldığı, kaç karantina kararı verildiği veya kaç öğrencinin karantinaya alındığı gibi teknik soruların yanı sıra “Bugün ne yedin?”, “8 Kasım'da neredeydin?” ve “9 Kasım'da ne yaptın?” gibi alakasız sorular da bulunuyor.

“İĞNENİN ACISINI ONLAR DA HİSSETSİN"

Zlaty Spendlik yaptığı duyuruda “Herkesten devam eden denetimler hakkında hijyen istasyonlarına soru sormanızı rica ediyoruz. Hijyen istasyonlarının sizler için cevap hazırlama çalışmaları sırasında geçirecekleri vakit vatandaşlarımıza yapılan zorbalıkların gecikmesini sağlayacak. Onları iğne gibi yapıştıralım ve iğnenin acısını onlar da hissetsin” denildi.

Sağlık İşçileri Sendikasından yapılan açıklamada ise "Hijyen hizmeti için gereğinden fazla çalışan personele saldırmak kabul edilemez ve halk sağlığının korunmasında vazgeçilmez bir kurum olan hijyen istasyonlarının işleyişini tehdit ettiği gibi vatandaşların sağlığını ve yaşamını da tehdit etmektedir” denildi.

Şarkıcı Daniel Landa tarafından kurulan Zlaty Spendlik (Altın İğne) isimli hareket, pandemi nedeniyle uygulanan aşı, kapanma ve maske gibi önlemlerin gereksiz olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA

