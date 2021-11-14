HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aşı karşıtlarından e-posta ile sabotaj girişimi: İğnenin acısını onlar da hissetsin

Aşı karşıtlarından e-posta ile sabotaj girişimi: İğnenin acısını onlar da hissetsin

14.11.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da aşı karşıtları tarafından hijyen istasyonlarına binlerce gereksiz e-posta gönderilirken, Sağlık Bakanı Adam Vojtech söz konusu eylemi “sabotaj girişimi” olarak nitelendirerek, suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Aşı karşıtlarından e-posta ile sabotaj girişimi: İğnenin acısını onlar da hissetsin

Çekya’da koronavirüs (Covid-19) vakalarıyla temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izleme, filyasyon ve ülkeye giriş yapanların takibi gibi görevleri yürüten hijyen istasyonlarına e-posta ile sabotaj girişimi gerçekleştirildi. Şarkıcı Daniel Landa tarafından kurulan ve koronavirüs önlemleri ve aşı karşıtlarını bir araya getiren Zlaty Spendlik (Altın İğne) isimli hareketin gönderdiği binlerce e-mail nedeniyle hijyen istasyonları işlerini yapamama noktasına geldi.

"SABOTAJ GİRİŞİMİ"

Çekya’da 106 sayılı Bilgiye Serbest Erişim Yasası nedeniyle gelen tüm e-postalara cevap vermesi gereken hijyen istasyonları e-postalı sabotaj girişimi nedeniyle zor günler yaşıyor. Prag hijyen istasyonu e-posta sistemini kapatmak zorunda kalırken, Sağlık Bakanı Adam Vojtech konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Vojtech yaptığı açıklamada söz konusu eylemi “sabotaj girişimi” olarak nitelendirerek, “Hijyen istasyonları, Zlaty Spendlik (Altın İğne) hareketi tarafından 106 sayılı kanun kapsamında yaklaşık 10 bin gereksiz başvuru aldı. Bu etkinliğe katılanlar bilmelidir ki onlar nedeniyle daha fazla insan hastanelere yatmak zorunda kalacak. Bakanlığımız yapılan sabotaj hakkında suç duyurusunda bulunacak” dedi.

Aşı karşıtı söylemleri olay olmuştu! Stephen Harmon koronavirüsten hayatını kaybettiAşı karşıtı söylemleri olay olmuştu! Stephen Harmon koronavirüsten hayatını kaybetti

ALAKASIZ SORULAR SORULUYOR

Zlaty Spendlik tarafından hijyen istasyonlarına gönderilen e-postalarda, bugüne kadar kaç teftiş yapıldığı, kaç karantina kararı verildiği veya kaç öğrencinin karantinaya alındığı gibi teknik soruların yanı sıra “Bugün ne yedin?”, “8 Kasım'da neredeydin?” ve “9 Kasım'da ne yaptın?” gibi alakasız sorular da bulunuyor.

Aşı karşıtlarının eyleminde polise yumruklu saldırıAşı karşıtlarının eyleminde polise yumruklu saldırı

“İĞNENİN ACISINI ONLAR DA HİSSETSİN"

Zlaty Spendlik yaptığı duyuruda “Herkesten devam eden denetimler hakkında hijyen istasyonlarına soru sormanızı rica ediyoruz. Hijyen istasyonlarının sizler için cevap hazırlama çalışmaları sırasında geçirecekleri vakit vatandaşlarımıza yapılan zorbalıkların gecikmesini sağlayacak. Onları iğne gibi yapıştıralım ve iğnenin acısını onlar da hissetsin” denildi.

Sağlık İşçileri Sendikasından yapılan açıklamada ise "Hijyen hizmeti için gereğinden fazla çalışan personele saldırmak kabul edilemez ve halk sağlığının korunmasında vazgeçilmez bir kurum olan hijyen istasyonlarının işleyişini tehdit ettiği gibi vatandaşların sağlığını ve yaşamını da tehdit etmektedir” denildi.

Şarkıcı Daniel Landa tarafından kurulan Zlaty Spendlik (Altın İğne) isimli hareket, pandemi nedeniyle uygulanan aşı, kapanma ve maske gibi önlemlerin gereksiz olduğunu ve anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
ABD basını yazdı! Sivilleri öldürüp gizlemeye çalışmışlarABD basını yazdı! Sivilleri öldürüp gizlemeye çalışmışlar
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Bağcılar'da oto galerisine kurşun yağdırdılar: 3 ölü

Milliler farklı kazandı

Milliler farklı kazandı

Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor

Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Dehşet evi! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

'Tehlikeli' seviyede! Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de eğitime 1 hafta ara verildi

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

'Allah' deyip doğruldu! Ölüm haberi çeken gazeteciler şoke oldu

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.