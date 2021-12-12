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Aşı Karşıtlarından İstanbul’da Protesto

12.12.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto eden yaklaşık 300 kişi İstanbul, Beyoğlu’nda eylem düzenledi

Covid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto eden yaklaşık 300 kişi İstanbul, Beyoğlu’nda eylem düzenledi.

Odakule Meydanı’nda toplanan kalabalık grup maske kullanımını, HES kodu uygulamasını ve Covid-19 aşılarını protesto etti. PCR genelgesi ile seyahat hürriyetlerinin kısıtlandığını ifade eden eylemciler, maske ve aşı karşıtı sloganlar attı.

“Danıştay’dan PCR testi ve HES kodu uygulamasının iptaline ilişkin kararlar vermesini bekliyoruz”

Protestoda söz alan Avukat Suat Koçyiğit, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yazan haklarımız var. Bu haklarımızı hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Çok yakın bir zamanda Danıştay’dan PCR testleri ve HES kodlarının iptaline ilişkin kararlar vermesini bekliyoruz. Anayasa’daki bütün haklarımızı sonuna kadar hep birlikte hukuk çerçevesinde korumaya devam edeceğiz. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda olsun, Türk Ceza Kanunu’nda olsun insanlara kesinlikle böyle bir aşı dayatmasının olamayacağı çok açık” diye konuştu.

“Nereye kadar aşı vurulacağım”

Gösteriye katılanlardan Arzu Yokeş, “Ülkemizde bu zamana kadar herkes gönüllü olarak aşısını oluyordu. Buna bebeklik dönemindeki aşılar da dahil. İsteyen ebeveynler çocuklarına aşı yaptırmayabiliyordu. Şimdi ise neden bize bu aşıyı olun diye baskı yapıyorlar? İş yerine almıyorlar, seyahat ettirmiyorlar. Bu zorunluluk niye? Gerçekten bir pandemi olmuş olsaydı milyonlarca insan ölürdü. Madem grip kadar ölüm varsa neyin pandemisi bu? Burada bir şüpheye düşmemiz gerekiyor. Ayrıca ilk doz yüzde 80 korur dediler sonra ikinci doz olun dediler. Daha sonra ise 3. Doz. Bunun sonu var mı? Ben nereye kadar aşı vurulacağım?” dedi.

“İkinci doz aşıdan sonra herkesin uyanmaya başladığını düşünüyorum”

60 yaşındaki emekli Yücel Sağır, “Mücadele ettiğimiz konu insanlık için. Büyük kısıtlamalardan geçiyoruz. Ben aşılarımı olmadım. Bu virüse de yakalandım. Normal bir grip gibi atlattım. Ailem ve çevrem maalesef aşı oldular ama ikinci aşıdan sonra herkesin uyandığını düşünüyorum” dedi.

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