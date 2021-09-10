Aşı karşıtlarının mitingine izin verildi, Fatih Altaylı isyan etti

Koronavirüs aşısı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de "Büyük Uyanış" ismiyle miting düzenlemeye hazırlanıyor. Vaka sayılarını artırmasından endişe edilen mitinge İstanbul Valiliği, onay verince tartışmalar alevlendi.

Vaka sayılarının yüksek seyrettiği bir dönemde gelen bu karar, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın tepkisini çekti. "Bu izin Bakan'la dalga geçmektir" başlıklı köşesinde devletin tüm imkanlarını kullanarak aşı seferberliği yaptığına dikkat çeken Altaylı, **"Yılların İşçi Bayramı’na pandemi bahanesiyle izin yok. Kadın Günü yürüyüşüne pandemi koşulları nedeniyle izin yok. Ama aşı karşıtı mitinge izin var. Bana hiç kimse bunu anlatamaz, açıklayamaz. Burada ya devlet bizimle alay etmektedir. Ya da bu izni veren her kimse devletle ve devletin sağlık politikasını yöneten Bakan'la.

"** ifadelerine yer verdi.



