Aşı karşıtlığı: ABD'de bir özel okul, Covid aşısı olan öğretmenlerin ders vermesini yasakladı

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde bulunan bir özel okul, öğretmenlere Covid-19 aşısı yaptırmamalarını söyledi.

Okul yönetimi aşılanan öğretmenlerin öğrencilere ders vermesini de yasakladı.

Centner Academy adlı okulun kurucuları, yalan olduğu kanıtlanmış aşı karşıtı tezlere dayanarak bu adımı attı. Okul yöneticileri, "aşılanan kişilerin, aşısız kişilerin sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği" iddialarını savunuyor.

Bilim insanları bu iddiaların gerçeklikle bağı olmadığını söylüyor. ABD'li yetkililer de aşıların güvenliğinin pek çok kurum tarafından onaylandığını vurguluyor.

Miami'nin Design District bölgesinde yer alan özel eğitim kurumunda ücretler anaokulu için yıllık 15 bin dolardan başlıyor, orta okul düzeyinde ise 30 bin dolara (yaklaşık 245 bin TL) kadar yükseliyor.

ABD'de yaklaşık 141 milyon kişi aşılandı. Kitlesel aşılama programında yetişkin nüfusun yarısından fazlasına en az bir doz aşı yapıldı.

Okul yönetiminin iddiaları

CBS Miami'nin haberine göre okulun kurucuları arasında yer alan Leila Centner, ailelere gönderdiği bilgide aşılanan eğitmenlerin öğrencilere yaklaştırılmayacağını söyledi. Centner, öğretmenlerin aşı yaptırmaları durumunda bunu haber vermelerini de şart koştu.