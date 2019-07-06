“Aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafı yok”

İSTANBUL,(DHA) - Dr. Özer Akgül, bazı kanser türlerine karşı etkin aşıların geliştirildiğini, diğer kanser türleri için de çalışmaların devam ettiğini belirterek, aşı karşıtlığının toplum sağlını tehdit ettiğini dile getirdi. Dr. Akgül ayrıca aşı karşıtlığının bilimsel bir tarafının olmadığını kaydetti.

ABD ve Avrupa ülkelerinde giderek artan aşı karşıtlığı kızamık gibi toplumu tehdit eden hastalıkların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz Mart ayında ABD’nin New York Eyaleti’nde baş gösteren kızamık salgınında 153 çocuk kızamık hastalığına yakalanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre aşılamayla önlenebilen kızamık vakaları 2018 yılında bir önceki yıla göre üç kat artmış, Avrupa çapında kızamığa yakalananların sayısı 82 bin 500’ü bulmuştu.

Aşı olmanın önemine değinen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özer Akgül, aşı karşıtlığının toplum sağlını tehdit ettiğini belirterek, “Aşı ile bağışıklama, tıbbi başarıların en önemlilerinden biridir” ifadelerini kullandı.