“Aşı Kartı Uygulamasına Acilen Başlanmalı”

Türkiye'de Corona virüsü kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle son bulmasının ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Temmuz’da açıklanan son rakamlara göre, 184 bin 462 test yapıldı ve vaka sayısı 8 bin 151 olarak belirlendi. Can kayıplarında da önceki günlere göre artış yaşandı ve 59 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, salgında üç defa pik yaşandığını ifade ederek Türk Tabipler Birliği’nin tüm uyarılarına rağmen aşılamanın yavaş olması ve gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle salgında dördüncü dalganın görülebileceği uyarısında bulundu.

Dr. Koç, “Meslek odaları olarak Sağlık Bakanlığı’na defalarca ‘aşılamayı hızlandıralım ve açılmayı kademe kademe yapalım’ uyarasında bulunduk. Bugün resmi rakamlara göre 50 binden fazla vefat sayımız var. Milyonlarca insan hasta oldu ama nedense aşılamayı beceremedik. Şu ana kadar nüfusumuzun yüzde 20’sini ancak aşılayabildik. Nüfusun yüzde 60-70’ini aşılayacağız ki belli bir bağışıklık oranını sağlayabilelim. Biz bunları beceremedik, üstüne tam açılım yaptık. Tabii ki bu açılımın birçok sebebi var. Bu nedenlerden en büyüğü esnafa ve vatandaşa sosyal desteğin verilememesi. İktidar baskılara dayanamadı ve bir an önce açılımı sağladı. Şehirlerarası yolculuklar, şehirlerarası turizm, otellere girişler, her yer bir anda serbest bırakıldı. Yurtdışından gelen turistler için ‘Aman gelsin de ne olursa olsun’ dendi. İktidar, Türkiye’nin menfaati ve geleceği için dikkatli olmak zorundaydı” diye konuştu.

“HES kodu uygulaması güvenli değil”

AVM gibi kalabalık ortamların olduğu merkezlere hala HES kodu uygulamasıyla girilmesini eleştiren Dr. Recep Koç, bu sistemin güvenli olmadığını, Avrupa’da başlayan ‘aşı kartı’ uygulamasının acilen Türkiye’de de uygulanması gerektiğine vurgu yaptı: “Kalabalık yerlere girişler hala HES koduyla devam ediyor. Bu sistemin ne derece güvenli olduğu tartışılır. Yani böyle bir sistem olmaz. Sağlık Bakanlığı’na tavsiyemiz bir an önce aşı kartlarını yürürlüğe sokması. Maçlarda, tiyatrolarda, sinemalarda, kapalı salonlar ve cami girişlerinde aşı kartı isteyelim. Aşılanmayanlara lütfen bu yasaklamaları ve kısıtlamaları uygulayalım.”

“Çelişkili açıklamalar aşıya tereddütü arttırdı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılar için yaptığı çelişkili açıklamaların, Türkiye’de aşıya karşı tereddütlerin artmasındaki nedenlerin en başında olduğunu kaydeden Koç, sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık Bakanının sözleri vatandaşta bir güvensizlik de sağladı. Bir taraftan aşı yapılanlar da bir rehavet, aşı yaptırmayanlarda bir güvensizlik söz konusu. Çünkü bakan ‘İki doz yapacağız’ dedi, bir doza indirdi. Sonra tekrar iki dozda devam edildi. Böyle bir sistem olmaz. Aşıya karşı bir tereddüt var. Çünkü Sağlık Bakanı, Sinovac aşılarının geleceği Ocak ayında o kadar Sinovac aşısından bahsetti ki, BioNTech’in daha ne olduğunu bilmediğini, dünyanın bilmediğini söyledi. Bunlar söylendikten sonra bugün BioNTech’i övmeye kalkmak, BioNTech’in çok iyi bir aşı olduğunu söylemek halkta bir güvensizlik yaratıyor. Birkaç aşı firmasıyla anlaşmalar yapılıp bu aşıları Türkiye’ye temini sağlanmalıydı ama Sağlık Bakanlığı bunu yapamadı. Bugünkü aşı tereddütlerinden de bugünkü vakalardan da bugünkü vefatlardan da Sağlık Bakanlığı’nın kendisi bizzat sorumludur” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı nedeniyle aşılanma sayısında ciddi düşüşlerin olduğunu ifade eden Koç, Sağlık Bakanlığı’nın ise bunun önlemlerini almadığını belirtti. Koç, “Şimdi yeterince BioNTech aşımız var. Aşılama devam ediyor ama bayram araya girdiği için günlük 1 milyon sayısını çıkan aşılar 400-500 binlere düştü. Bayram sürecinde bu sayı daha da düşecek. Bakanlığın bunun tedbirlerini alması gerekirdi. Belli merkezlerde seyyar aşı merkezleri kurulması ve buralarda vatandaşlara aşıların yapılması gerekirdi” dedi.

“Güneydoğu’da belediyelere atanan kayyumlar devlete olan güveni azalttı, dolayısıyla aşıya güven de azaldı”

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde aşılanmanın çok geride kalmasını şu sözleriyle açıkladı: “Doğu ve Güneydoğu’da ne yaparsak yapalım aşılamalar çok düşük sayıda gidiyor. Hala birinci doz aşılamalarda yüzde 30’ları geçemedik. Bunun tabii çok nedenleri var. Bu nedenlerden birincisi belediye başkanlıklarının kayyumlara teslim edilmesi. Buralarda yaşayan halkımızın bu kayyumlara güvenmemesiyle devlete güvensizlik de ortaya çıkıyor. Bu yüzden aşıya güvensizlik var ve gidip aşı yaptırmıyorlar. Ana dilde teşvik ve aşı propagandasının yapılmaması, coğrafi şartlar, buralardaki dağlık bölgelerde coğrafi şartların uygun olmaması nedeniyle ayaklarına gidilememesi de başka bir neden olarak söylenebilir.”

“Mülteci ve göçmenlerin ne kadarına aşı yapıldı bilinmiyor”

Türkiye’de yaşayan milyonlarca göçmen ve mültecinin ne sayıda aşılandığının bilgisinin de paylaşılmadığını söyleyen Koç, “T.C kimlik numarası olmayan mültecilere, göçmenlere aşı nasıl yapılıyor. Beş milyona yakın göçmen ve mültecinin aşılamalarıyla ilgili bakanlık bilgi vermiyor, orada da bir sorun var” diye konuştu.

“Aşı hastalıktan iyidir”

Dr. Koç, son olarak insanlara aşı olmaları yönünde tekrar çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Aşı, hastalıktan her zaman daha iyidir. Hastalık mı aşı mı diye düşündüğümüzde, aşının yaptıklarını biliyoruz. Bugün hastalığı geçiren birçok kişi bizlere geliyor. Hastalığın etkileri olarak; psikolojik bozukluklar, saç dökülmeleri, bazı kalp problemleri, akciğer problemleri, böbrek problemleri, kan pıhtılaşma problemlerini hastalığı geçirenlerde rastlıyoruz. Bunları gözönüne alarak mutlaka aşı yaptırsınlar. Yaşın bir önemi yok. Gençler belki çok ciddi hasta olmayabilirler ama orta yaşlılara ve yaşlıları bulaştırma riskleri var. Onun için aşımız olalım, maske ve hijyenden vazgeçmeyelim, kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçınalım.”

