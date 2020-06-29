Aşı nedir, nasıl çalışır?

Üç videodan oluşan aşı belgeseli serimizin ikinci bölümünde aşıların çalışma prensibine göz atıyoruz.

Tüm dünyada devam eden Covid-19 için aşı geliştirme mücadelesini, aşıların daha önceki salgınlardaki faydasını, bağışıklık sistemimiz üzerindeki önemini incelediğimiz videomuz yayında.

Mikrobiyoloji bir bilim dalı olarak ortaya çıkmadan önce önce, insanlığın bulaşıcı hastalıklara ve hastalıkların kaynaklarına dair yaklaşımı çok yanlıştı.

Sağlıklı olarak doktora gidenler bile bulaşıcılık kavramı bilinmediği için hastalanabiliyordu.

Hastalıkların gözle görülmeyen mikroplar yüzünden olabileceği kimsenin bilgisi dahilinde değildi, fakat gözlemleri anlamlandırmaya çalışan farklı medeniyetlerden alimler, 'kötü havanın' hastalık kaynağı olduğunu düşünmeye başlamışlardı.

Hastalıklar Tanrı'nın laneti olarak görülüyor, tedavi için dua, büyü ve astroloji kullanılıyordu.

Pozitif bilimin gelişmesi ile ilk kez hastalıkların kaynağının mikroplar olabileceğini keşfeden bilim insanları sayesinde aşılar geliştirildi ve milyonlarca hayat kurtarıldı.