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Asi Nehri'ndeki balık ölümlerinin nedeni belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada yaşanan balık ölümlerine, fabrika atığı ya da herhangi bir zehirli atığın neden olmadığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, sulama bentlerinde sular tutuldu, yeterince can suyu bırakılmadığı için bendin diğer tarafında kalan balıklar öldü.

Çevre ve Şehircilik Hatay İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kurum yetkilileri, balık ölümleri ihbarı üzerine, çevrede uzman ekiplerle inceleme başlatıp vatandaşlarla görüştü.

İlk belirlemelere göre, sulama bentlerinde sular tutuldu, yeterince can suyu bırakılmadığı için bendin diğer tarafında kalan balıklar öldü. Sulama sezonunun bitimiyle bentlerin aniden açılması ve suyun yüksek debiyle akmasıyla bent içerisindeki balıklar şoka uğrayıp öldü ve Asi Nehri boyunca taşınarak Samandağ sahiline vurdu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre balık ölümlerine fabrika atığı ya da herhangi bir zehirli atığın neden olmadığını, kesin sonucun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce sudan alınan numunenin incelenmesi sonrası ortaya çıkacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Asi nehri Akdeniz hatay balık ölümleri

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