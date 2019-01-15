HABER

Asi Nehri taştı, evler su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

HATAY'da etkili olan sağanağın ardından, Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Asi Nehri taştı, evler su altında kaldı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY'da etkili olan sağanağın ardından, Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.
10 gündür süren yağmurun ardından Hatay'da birçok bölge su altında kaldı. Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'de de Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu birçok evi su bastı. İlçede Yeşilada Mahallesi'nde yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuşalanı Mahallesi'nde aracında mahsur kalan bir kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Bölgede yağış devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Asi Nehri taştı, evler su altında kaldıAsi Nehri taştı, evler su altında kaldıAsi Nehri taştı, evler su altında kaldıAsi Nehri taştı, evler su altında kaldı

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Hakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildiHakkari'de 2018'de 1 ton 300 kilo eroin ele geçirildi
Burası Türkiye! Adeta görsel şölenBurası Türkiye! Adeta görsel şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

O soru gülme krizine soktu! Soruyu okuyamadı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da caddeler göle döndü

Hatay'da caddeler göle döndü

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Burası Türkiye! Adeta görsel şölen

Barış Yarkadaş'tan flaş iddia: Okul müdürü bunu da yaptı... Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda!

Bu iddia doğruysa çok vahim! Mahrem görüntüler WhatsApp grubunda

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Türkiye'de cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiymiş?

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Adana'da tarım arazileri baraj suyu altında kaldı

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

Üniversiteyi karıştıran not! Akademisyenler birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.