Asi Nehri taştı, evler su altında kaldı

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY'da etkili olan sağanağın ardından, Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

10 gündür süren yağmurun ardından Hatay'da birçok bölge su altında kaldı. Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'de de Asi Nehri ve derelerin taşması sonucu birçok evi su bastı. İlçede Yeşilada Mahallesi'nde yollar kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuşalanı Mahallesi'nde aracında mahsur kalan bir kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. Bölgede yağış devam ediyor.

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