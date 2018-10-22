Asi Nehri'nde kaybolan genç aranıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Dün Çöğürlü Mahallesi'nde arkadaşlarıyla balık tutarken kıyıya uzak kalan kayığı almak için girdiği nehirde kaybolan Ferdi Karataş'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin gece boyu yürüttüğü arama çalışmalarına sabah saatlerinde Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) timleri ve Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de katıldı.

Nehir içinde arama yapan ekipler, çalışmalarında drone ve su altı robotundan da yararlandı.

Öte yandan, Karataş'ın yakınları da devam eden arama çalışmalarını yakından takip ediyor.

Dün Çöğürlü Mahallesi'ne gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri'ne açılmıştı. Kayığı bırakan gençler karşı kıyıda balık tutarken bir süre sonra kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

