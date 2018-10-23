Asi Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Çöğürlü Mahallesi'nde iki gün önce arkadaşlarıyla balık tutarken kıyıya uzak kalan kayığı almak için girdiği nehirde kaybolan Ferdi Karataş'ı (16) bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) timleri ve Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin yer aldığı çalışmalar, nehrin denizle birleştiği 5 kilometrelik alanda sürüyor.

Çöğürlü Mahallesi'ne iki gün önce gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri'ne açılmıştı. Gençler karşı kıyıda balık tutarken kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

