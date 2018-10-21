Asi Nehri'nde kayık alabora oldu: 1 kayıp

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde içinde 3 kişinin bulunduğu kayığın alabora olması sonucu akıntıya kapılan Ferdi Karataş (16) kayboldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çöğürlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için iki arkadaşıyla Asi Nehri'ne açılan Ferdi Karataş'ın içinde bulunduğu kayık, alabora oldu. Akıntıya kapılan 3 arkadaştan 2'si yakındaki bir taş ocağının çalışanları tarafından kurtarıldı. Ancak Ferdi Karataş, suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, Karataş'ı bulmak için çalışma başlattı.

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