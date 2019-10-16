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Asi Nehri’nde su sümbülleriye mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi Nehri’nde su sümbülleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Asi Nehri’nde su sümbülleriyle mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, su sümbüllerini nehri kaplamadan hızlı müdahaleyle topluyor.
Lübnan’ın Beka Vadisi’nden başlayan Suriye’den geçerek Hatay’dan Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin sonbahar ve kış aylarında başının belası olan ‘su sümbülleri’ nehirde yeniden görülmeye başlandı. Geçen yıl Asi Nehri’nin Antakya şehir merkezi noktasını metrelerce mesafede kaplayan su sümbüllerine karşı ekipler hızlı müdahalede bulunuyor. Büyükşehir belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tekne yardımıyla nehirde görülen su sümbüllerini ve katı atıkları topluyor.
Asi Nehri’nde bulunan su sümbülleri ve katı atıklarla ilgili mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, su sümbüllerinin faydalarının da zararlarının da olduğuna değindi. Dolğun, “Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak suda yüzen katı atıklarla ilgili çalışma başlattık. Teknemizle birlikte temizlik çalışmaları yapıyoruz. Teknemiz su yüzündeki atıkları topluyor ve biz geçen ay 5 ton, bu ayda 6 ton yüzen atık topladık. Diğer yandan en büyük sorunumuz su sümbülleri. Malumunuz su sümbülleri Güney Amerika menşeli ama bizim bölgeye de yerleşmiş durumda. Asi Nehri, Lübnan’ın Beka Vadisi’nden doğarak Suriye’den geçip, Hatay üzerinden de 98 kilometrelik mesafe geçerek Akdeniz’e dökülmekte ve beraberinde kirlilik de taşımaktadır. Bu kirliliklerin en önemlilerinden bir tanesi de su sümbülleridir. Su sümbüllerinin hem faydalı hem de faydasız özellikleri var. Faydalı özelliği şu, bölgemiz tarım bölgesi olduğu için azot nitrat kirliliğini engelliyor. Bu bitki azot nitratla beslendiği için hem besleniyor hem de azot nitratı temizliyor. Diğer yandan da suyun yüzeyini tamamen kapladığı ve oksijen geçirmediği, güneş ışıklarını yansıtmadığı için suda yaşayan canlıları da yok ediyor. Zaman zaman balık ölümlerine de şahit olduk. Bu bağlamda da su sümbülleriyle ilgili temizlik çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Asi Nehri’ni kirliliklerden tamamen kurtarmak için proje çalışması başlattıklarını söyleyen Başkan Ahmet Dolğun, “Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’yla birlikte bir proje sunduk. Asi Nehri havzasının yönetim planlamasıyla ilgili proje sunduk ve kabul edildi. Bu projeyle biz Asi Nehri’ni kirliliklerinden tamamen nasıl kurtulur, nasıl temiz görünüme kavuşur diye çalışma yapıyoruz. Yol haritamızı da belirleyerek çalışmalarımızı bu şekilde sayın başkan Lütfü Savaş’ın talimatlarıyla sürdüreceğiz” diye konuştu.
Belediyeye bağlı ekipler tekne yardımıyla nehirde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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