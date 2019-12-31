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  4. Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı

Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

HATAY'ın Antakya ilçesinde Fatma O., Asi Nehri'ne atlayarak, intihar girişiminde bulundu.

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Antakya ilçesinde Fatma O., Asi Nehri'ne atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekiplerinin sudan baygın çıkardığı Fatma O., hastaneye götürüldü.
Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkisine gelen Fatma O., köprüden Asi Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulundu. Kadının bir yerlere tutunmaya çalışıp, suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, köprüden halatla suya inip, Fatma O.'ya ulaştı. Sudan baygın çıkarılan Fatma O., sağlık ekiplerince ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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